教師執業制須額外考核否 李：諮詢業界

漸進推行 先解決有共識部分

李家超說，理解部分人並非長期任職教師，例如有人只在大學做研究，政府未來會與業界多溝通，理性討論需加強哪方面的教師執業資格，再循序漸進修訂及推行措施。他強調，政府會先解決有共識的部分，較爭議的則容後再聚焦處理，否則「如果樣樣要完美」，政策將難推行。

慎看DSE電子化 系統出錯損認受

施政報告又提到政府將推動中學文憑試（DSE）國際認受。李家超表示，DSE系統可靠及公正，目前全球有千多間學校認受成績，亦深受「一帶一路」國家歡迎，認為政府多宣傳，例如在國際展覽推廣，其認受自然能提升。至於會否增加電子考核形式增加吸引力，他稱政府須謹慎處理，若系統出錯或黑客入侵，DSE可靠程度或受質疑。

同日李家超在商台《政經星期六》表示，自去年《基本法》23條完成立法，香港走向由治及興，政府終有條件加大力度推進改革措施，盼能鞏固及加強本地產業結構，令香港「在經濟高低起伏嘅時候更加可以穩啲，不再是小艇，而是大船」。他又提到，今次施政報告約3.8萬字，笑言自己也想減省，「人哋都話成日喺立法會讀咁長」，但團隊和市民實在太多想法希望實行。

（2025年施政報告）