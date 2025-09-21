明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

教師執業制須額外考核否 李：諮詢業界

【明報專訊】政府新一份《施政報告》提出修訂《教育條例》，包括引入教師執業證書制度，業界關注需否額外考核或進修。李家超昨於港台《星期六問責》稱，政府需諮詢業界後才能決定，強調醫生等專業都要不斷進修，教師對學生影響深遠，除需具備專業操守，在人工智能迅速發展的年代，其知識都理應與時並進及不斷更新，確保教學質素提升。

漸進推行 先解決有共識部分

李家超說，理解部分人並非長期任職教師，例如有人只在大學做研究，政府未來會與業界多溝通，理性討論需加強哪方面的教師執業資格，再循序漸進修訂及推行措施。他強調，政府會先解決有共識的部分，較爭議的則容後再聚焦處理，否則「如果樣樣要完美」，政策將難推行。

慎看DSE電子化 系統出錯損認受

施政報告又提到政府將推動中學文憑試（DSE）國際認受。李家超表示，DSE系統可靠及公正，目前全球有千多間學校認受成績，亦深受「一帶一路」國家歡迎，認為政府多宣傳，例如在國際展覽推廣，其認受自然能提升。至於會否增加電子考核形式增加吸引力，他稱政府須謹慎處理，若系統出錯或黑客入侵，DSE可靠程度或受質疑。

同日李家超在商台《政經星期六》表示，自去年《基本法》23條完成立法，香港走向由治及興，政府終有條件加大力度推進改革措施，盼能鞏固及加強本地產業結構，令香港「在經濟高低起伏嘅時候更加可以穩啲，不再是小艇，而是大船」。他又提到，今次施政報告約3.8萬字，笑言自己也想減省，「人哋都話成日喺立法會讀咁長」，但團隊和市民實在太多想法希望實行。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕中學文憑試 李家超 教育條例 施政報告2025

上 / 下一篇新聞