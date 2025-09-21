明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

食肆露天位設會審制 簡單個案最快一月批

【明報專訊】上周公布的《施政報告》推出11項措施支援中小企，包括加快審批食肆露天座位申請。副政務司長卓永興昨於施政報告相關政策記者會透露，現時申請個案平均需時逾一年，今年第四季將訂出「會審」機制內部指引並實行，各部門會按簡化後的審批程序同步審議申請，「簡單直接的個案」申請可望大幅縮短至約一個月完成。有區議員說，現時牌照申請要求諮詢公眾，申請人要先取得大廈各業主同意，構成困難，冀政府簡化要求。

食肆持牌人或牌照申請人若擬設露天座位供戶外用餐，須先向食環署長取得許可，並要滿足多項發牌條件，包括衛生、環保、土地使用授權等（見表）。卓永興昨提到，各部門會簡化相關要求及處理流程，例如設定露天座位標準地租、容許部分申請毋須增加廚房面積及洗手間設備。卓說，若申請涉複雜情况致部門未能自行決定，可請示相關常任秘書長，有需要亦可向他尋求指示。

區議員盼簡化諮詢要求 食肆：現制需申兩年

西貢市中心沙咀街、市場街、西貢海傍街有不少餐廳設露天座位。西貢區議員方國珊認為，政府提出簡化流程的安排合適，但現時食肆露天座位申請要求諮詢公眾，舉例有地舖食肆提交申請，需先獲大廈全數業主同意，但部分業主未必在香港，對食肆構成困難，冀政府可在指引明確簡化諮詢要求。

西貢灣景街食肆The Square老闆潘小姐向本報稱，餐廳經營兩年，由開業起申請露天座位牌照，至最近才獲批「完工紙」，待食環署人員檢視符合發牌條件就可正式獲牌。她說，申請需時跟要取得多名業主同意有關，近期才梳理好，另亦要與多個部門交涉。

西九文化區亦有不少食肆設露天座位，素食咖啡店素年店長阿彤稱，現時餐廳的戶外部分屬「灰色地帶」，在西九管理局容許下可在戶外設椅桌，但因無露天座位牌照，只能提供外賣。她說政府簡化安排有望令申請更順暢，若獲牌可向食客提供堂食餐具，將更環保。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕食環署 施政報告2025 卓永興 食肆露天座位

上 / 下一篇新聞