食肆露天位設會審制 簡單個案最快一月批

食肆持牌人或牌照申請人若擬設露天座位供戶外用餐，須先向食環署長取得許可，並要滿足多項發牌條件，包括衛生、環保、土地使用授權等（見表）。卓永興昨提到，各部門會簡化相關要求及處理流程，例如設定露天座位標準地租、容許部分申請毋須增加廚房面積及洗手間設備。卓說，若申請涉複雜情况致部門未能自行決定，可請示相關常任秘書長，有需要亦可向他尋求指示。

區議員盼簡化諮詢要求 食肆：現制需申兩年

西貢市中心沙咀街、市場街、西貢海傍街有不少餐廳設露天座位。西貢區議員方國珊認為，政府提出簡化流程的安排合適，但現時食肆露天座位申請要求諮詢公眾，舉例有地舖食肆提交申請，需先獲大廈全數業主同意，但部分業主未必在香港，對食肆構成困難，冀政府可在指引明確簡化諮詢要求。

西貢灣景街食肆The Square老闆潘小姐向本報稱，餐廳經營兩年，由開業起申請露天座位牌照，至最近才獲批「完工紙」，待食環署人員檢視符合發牌條件就可正式獲牌。她說，申請需時跟要取得多名業主同意有關，近期才梳理好，另亦要與多個部門交涉。

西九文化區亦有不少食肆設露天座位，素食咖啡店素年店長阿彤稱，現時餐廳的戶外部分屬「灰色地帶」，在西九管理局容許下可在戶外設椅桌，但因無露天座位牌照，只能提供外賣。她說政府簡化安排有望令申請更順暢，若獲牌可向食客提供堂食餐具，將更環保。

（2025年施政報告）