歷史學者：美軍B-24轟炸機空襲太古糖廠所投

生產或投彈角度問題 未激發引信

鄺展示空襲當日下午約2時20分拍攝的航空照片，可見不少炸彈被投入海中，該處部分海面目前已被填平，變成鰂魚涌海濱花園。

鄺說，當時美軍常使用500磅、1000磅及2000磅炸彈，歷史記載曾有2000磅空投炸彈在太古一帶墜落並爆炸；根據以往新聞報道，1946年在鰂魚涌、太古一帶亦發現未引爆的炸彈。他說，炸彈在空投後沒即時爆炸，可能涉生產問題，亦可能因為投彈角度問題，沒有激發炸彈引信。

估計二戰時逾千枚炸彈投港

鄺又說，以全世界來看，二戰時代炸彈約有10％沒即時引爆，在日本及德國等地，亦曾於戰後數十年做工程時炸彈突然爆炸。他說二戰時本港經歷幾十次大大小小的空襲，保守估計逾千枚炸彈被投進本港範圍。

2018年沙中線灣仔工地（會展站）3次發現戰時炸彈，型號與今次發現的一樣，鄺說當中涉及兩次空襲，沙中線炸彈的空襲相信於1945年1月發生，當時目標是維港的船艦。