歷史學者：美軍B-24轟炸機空襲太古糖廠所投

【明報專訊】浸會大學歷史系主任鄺智文說，今次發現的1000磅AN-M65型號炸彈，相信是1945年4月2日由美軍空襲香港時投擲。他引述歷史資料稱，當日美國陸軍航空隊第380重轟炸機大隊派出的24架B-24轟炸機，每架配備6枚1000磅炸彈，全部144枚相信均為今次發現的AN-M65型號炸彈。美軍轟炸機當時由菲律賓到香港執行任務，原定目標為海上船艦，但任務其間沒發現船艦，轟炸機於是分頭行事，其中數架改為攻擊太古糖廠。
生產或投彈角度問題 未激發引信
鄺展示空襲當日下午約2時20分拍攝的航空照片，可見不少炸彈被投入海中，該處部分海面目前已被填平，變成鰂魚涌海濱花園。
鄺說，當時美軍常使用500磅、1000磅及2000磅炸彈，歷史記載曾有2000磅空投炸彈在太古一帶墜落並爆炸；根據以往新聞報道，1946年在鰂魚涌、太古一帶亦發現未引爆的炸彈。他說，炸彈在空投後沒即時爆炸，可能涉生產問題，亦可能因為投彈角度問題，沒有激發炸彈引信。
估計二戰時逾千枚炸彈投港
鄺又說，以全世界來看，二戰時代炸彈約有10％沒即時引爆，在日本及德國等地，亦曾於戰後數十年做工程時炸彈突然爆炸。他說二戰時本港經歷幾十次大大小小的空襲，保守估計逾千枚炸彈被投進本港範圍。
2018年沙中線灣仔工地（會展站）3次發現戰時炸彈，型號與今次發現的一樣，鄺說當中涉及兩次空襲，沙中線炸彈的空襲相信於1945年1月發生，當時目標是維港的船艦。