港聞

港聞一

拆彈主將：彈殼首切方洞燃TNT 因應地盤土軟變通棄切圓 歷9小時化危機

【明報專訊】鰂魚涌濱海街與英皇道交界地盤前日發現1000磅重炸彈，警方確認屬二戰時美軍空投炸彈，內含逾500磅TNT炸藥，需疏散約6000人。經過約9小時，警方昨中午前完成拆彈，重開封閉道路，居民陸續返回住所。警方爆炸品處理課（EOD）炸彈處理主任警司張立得昨接受本報專訪講解「拆彈」任務詳情，解釋香港地盤條件獨特，今次首次將炸彈開口切成長方形而非慣常的圓形，務求取得更佳效果。

明報記者 楊佩珊

張立得解釋，昨凌晨2時接獲指揮中心通知完成疏散，立即準備前期工作，凌晨3時許至6時許切割炸彈外殼，切開一個長約一呎的長方形洞口。昨早約7時許開始燃燒炸藥，至上午11時48分確定已處理好炸彈。EOD高級炸彈處理主任高級警司李展超向在場記者稱，由於天氣比想象中惡劣，下雨除影響視線，亦令地盤水位上升，導致設置裝備時間延長。

切割機廠商教切圓 現場難做到

張立得昨晚接受本報訪問，由工具說起。他說拆彈重要工具之一是專門用作切開炸彈外殼的水力磨砂切割機，機器原理簡單，利用高壓水力配合沙一般幼細的鋼珠，切開炸彈；由於有水，炸彈可保持相對低溫，減低對炸藥的刺激。

張說，過往訓練及水力磨砂切割機的生產商均教使用者在彈身切開1至3個圓形，以1000磅炸藥為例，就會切兩個圓洞，方便燃燒炸藥及透氣，防止燃燒時「谷爆」，否則炸彈碎片有可能以每秒過千米速度，飛彈到一兩百米遠。他說，過往香港發現炸彈的地方多是地盤，沙泥鬆散，難以固定炸彈位置以切出精準圓形，因此EOD人員一直研究將炸彈開口切成長方形，務求將洞口開到最大，而今次是EOD首次有目的而成功將炸彈開口切成長方形。

切開彈殼後，EOD人員會如何燃燒裏面的炸藥？張說「當然唔係放支火柴落去」，而是用低溫炸藥去燃燒TNT。從警方拍攝的影片所見，燃燒時火勢一度很猛烈。張解釋，由於TNT變成固體後十分堅硬，需大力劈開才可「斬件」，但又要避免碰到兩個引信及旁邊的敏感炸藥（booster），經評估後，EOD選擇一次過燃燒逾500磅TNT。

「著乜都無用」 高危任務一人上陣

處理炸彈是危險工作，EOD人員如何自保？張說：「1000磅炸彈、有550磅TNT，著乜都無用。」現場所見，人員無特別穿著保護衣物。張說，每次大型任務會有一名EOD要員擔任當值炸彈處理主任，約由4至6人輪任，今次當值主任正是自己。他說每到危險程序如切割、點火及最後確認，會由他一人上陣，務求將人命損失風險減到最低，即是他口中所說的「One man risk」（一人風險原則）。相對風險較低的工作如搬沙包、量度尺寸等，亦由他發號司令，決定協助人數、與炸彈保持的距離等，一切以安全為先。

拆彈任務總是來得突然，張說作為EOD人員，「有炸彈搵你」是預計之內，加上近年EOD處理過六七枚千磅炸彈，今次是他有份處理的第四枚千磅炸彈，已有一定經驗，故心情平靜。完成任務後，他仍要安排運走炸彈外殼和工具、向公衆及上司交代詳情等，已為人父的他只能匆匆向家人發短訊報平安。他說希望子女會為父親服務社會為榮。

明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕拆彈專家 爆炸品處理課 二戰

