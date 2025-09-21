預告劇作重新賣飛 莊梅岩：獲開綠燈

西九網站未見《我們最快樂》

由莊梅岩續任編劇的《我們最快樂》重演版由黃呈欣執導，黃秋生、林家熙及梁浩邦主演，原定11月28至30日在西九戲曲中心大劇院上演3場。上月16日開放優先訂票，惟本月劇團預訂連結顯示為「表單已不接受回應」。

莊梅岩本月9日在facebook發帖稱，去年底收到《我們最快樂》重演版及另一套全新音樂劇的導演和監製來電，稱「封到你了，兩個戲都要煞停了」。

莊早前稱封殺因寫過「六四戲」

莊於帖文中自言「被封殺」的原因「是在香港最繁榮昌盛、最自由文明的時候上過街、寫過一個關於六四的戲」，並點名演藝學院、藝發局、康文署及西九文化區都不會承認封殺。莊當時續稱，即使《我們最快樂》將要取消，她也不後悔，待「上面」正式通報後會立刻處理退票事宜。