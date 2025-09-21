明報新聞網
港聞

港聞二

籲客觀評估 樹藝師：路旁樹減或加劇熱島效應

【明報專訊】每年風雨季前，政府都會為高人流車流地區的樹木評估風險，並根據其健康和結構狀况採取風險緩減措施，例如修剪、移除枯枝、治理病蟲害等，以減低倒塌風險。國際樹木學會註冊資深樹藝師王卓粵稱，政府計劃推出的新指引是在現有風險評估制度下，再篩選出長遠有潛在風險的樹木，主要考慮樹木是否有足夠空間生長，以及其他因素如樹木整體狀况等，以決定是否移除。

王稱，本港不少行人路甚狹窄，加上地下管道已佔去不少空間，以往種植的樹木部分根部發達，難以擴大樹穴讓樹木繼續生長，即使移除樹木，仍未能解決樹穴太細小問題。據他觀察，近年不少路旁大樹被移除後，樹穴被填平，未再補種新樹。他擔心新指引評估方式不夠客觀，會變成「大開殺戒」工具，長遠路旁樹木數量顯著下降，不但影響綠化覆蓋率，更會影響微氣候，加劇熱島效應；在氣候變化下，市區在夏季會更熱。他認為工務部門之間應加強協調，盡量騰出地下空間以擴大樹穴，不應輕易斬樹。

前年修指引 生長空間窄納風險評估

據本報了解，政府正試驗評估樹木是否有潛在風險的表格，約有20個評分項目，除是否有足夠生長空間，其他項目包括護理樹木所需資源、生態價值、街道繁忙程度、路面是否有需要改善、是否有障礙物等，每張表格需兩名評估員填寫。

事實上，政府近年已修訂指引，以篩選出生長空間不足的樹木。發展局表示，為進一步完善樹木風險評估工作，當局在2023年修訂《樹木風險評估及管理安排指引》，將更多大樹納入分流制度，並新增「橙色」級別，以識別生長在有限空間的大型樹木作風險評估，以便及早發現潛在風險較高的樹木並優先處理。現時被列為「橙色」類別的樹木約1.75萬棵，佔整體被納入分流制度的25萬棵樹木約7%。

部門管理樹7年減一成 4年斬8200棵

資料顯示，近年主要樹木管理部門管理的樹木數量相若，2023/24年度整體約有159萬棵，較2016/17年度約179萬棵減逾一成。發展局表示，過去4年經樹木風險評估而移除的危險樹木約8200棵。

（城市保育）

