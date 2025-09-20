明報新聞網
港聞

港聞二

【Emily】李鎮強提議衛星發射站做景點 丘應樺：香港無

【明報專訊】新一份《施政報告》提到要推航天科技發展，支持「太空經濟」，相關官員噚日去立法會資訊科技及廣播事務委員會簡報政策。自由黨李鎮強問到，既然香港有發展低軌衛星，「我哋有無考慮過將發射站，甚至一啲設備公開畀市民參觀了解？」商經局長丘應樺回應話，關於衛星發射「如果我無記錯」，「香港係無一個發射嘅設施，應該就無呢一樣嘢喺香港做過」。

李鎮強提議開放「發射場」畀市民參觀時形容，除咗增加市民學生認識，亦可以吸引遊客嘅增長。通訊事務管理局辦公室通訊事務總監梁仲賢補充，「的確如局長所言，我哋無咁嘅設施」，不過香港有衛星地面站，同天上嘅衛星聯繫。

禁區有地面站 李：經瞭望台打卡都係景點

梁仲賢話，由於地面站設置喺特別地區，或者南區一啲限制區域，如果要做都要先由營辦商安排，亦要確保網絡安全呢個大前提先可以做。李鎮強再進一步話，明白呢啲地方係禁區，但建議可以透過瞭望台容許「打卡」，其實都係一個景點。丘應樺就話可以研究。李鎮強又問當局會唔會考慮建設發射站，丘應樺話會睇實際情况，香港係唔係有能力處理。

政府正研究簡化申請營辦低軌衛星牌照嘅審批流程，明年公布研究結果。梁仲賢提到，希望今年內完成研究，現時已經有3間公司申請測試低軌衛星，佢形容低軌衛星靈活性高，可以做物聯網、遙距感測等，有助香港發展太空經濟通訊。

