港聞

港聞二

綁架商人索120萬 3漢囚6年至8年半

【明報專訊】六旬商人5年前遭綁架上車，家人遭勒索120萬元，4名涉案男分別被控「將某人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金」及搶劫等罪受審，1人無罪釋放，餘下3人昨日判刑。高院法官郭啟安稱，事主在灣仔鬧市遭陌生男子擄到僻靜地方，其間他們惡言相向、持刀施壓，又致電其妻警告不要拖延時間、要脅會打斷事主的腿，可想而知會使事主受驚，判處主腦入獄8年半，另外兩人同囚6年。

定罪被告為廚師胡烱豪（37歲）、司機莊梓峯（37歲）及無業的歐陽俊雲（40歲），陪審團早前裁定胡「將某人強行帶走或禁錮而意圖取得贖金」罪成，莊綁架罪成；歐陽則已承認搶劫及綁架罪。控方曾指胡、莊、歐陽分別有7項、4項及16項案底。

求情稱錯誤方式收數 無長時間禁錮

法官昨日引述辯方求情稱，本案源於胡烱豪、胡的胞弟與事主梁金有的金錢瓜葛，胡向梁追款不果，各被告挑選明確目標下手，與一般綁架富人有別，對治安影響較少。辯方又說，被告以錯誤方式「收數」，但無長時間禁錮事主，對其心理影響較輕。

官指有預謀 質疑認罪者悔意

法官判刑稱事主被帶到偏僻的鶴嘴，要脅說出銀行戶口密碼，其遭遇對他和至親都造成壓力和恐懼。其中胡烱豪為主腦，即使不是他策劃細節，事件也必定由他牽頭，直接促致；莊梓峯則做司機協助擄人，各司其職，有預謀行事，分別判兩人入獄8年半和6年。至於認罪的歐陽俊雲，法官指被告認罪後就部分案情爭議，令法庭懷疑他並非完全有悔意，因此搶劫罪只獲1/4減刑，再基於總刑期原則，判監6年。

根據案情，事主2020年7月2日步出灣仔駱克道街市時，遭4人強行帶上客貨車，車上有人以牛肉刀指嚇梁，並搶走梁的銀包。客貨車駛至石澳鶴嘴時爆胎，另一私家車到場將梁載到大角嘴酒店。胡致電梁妻，着她匯款120萬至其銀行戶口，她沒支付贖金並報警。

【案件編號：HCCC 269、270/23】

相關字詞﹕高等法院 搶劫 綁架

