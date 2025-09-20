明報新聞網
港聞

港聞二

藥款有別控罪所指 涉偷藥醫生罪脫

【明報專訊】35歲男醫生2021年涉於伊利沙伯醫院偷取13毫克麻醉鎮痛藥瑞吩坦尼，被控10項盜竊罪，案件昨於九龍城裁判法院裁決。裁判官表示，被告向上司承認將部分麻醉藥帶回家，行為非常可疑，但被告承認取走的藥物種類，和控罪所指藥物不對應，裁定全部罪名不成立。被告當庭釋放，有親友散庭後飲泣。

德國籍被告郭學霖（35歲）報稱麻醉科醫師，案發時在伊院接受專科培訓。控方審訊時，依賴被告與伊院顧問醫生莊友全、許潔敏的會面舉證。會面中被告承認中學已吸大麻，又曾把醫院藥物取回家自用，包括半身麻醉和脊椎麻醉藥。辯方反對將證供呈堂，爭議上司禁止被告如廁，他無法在會面行使緘默權，並非自願招認。

裁判官陳志輝先就會面可否呈堂裁決，稱基於被告的教育背景，他一定知道與兩名上司會面之目的。陳官表示，被告可能在會面感緊張，但上司曾經輕鬆閒聊行政事務，無證據顯示有人誘使被告招認，裁定被告屬自願招認，不會剔除會面證供。

針對控方案情，陳官認為3名控方證人的供辭直接清楚，是誠實可靠的證人。辯方則指，被告在會面承認取走半身麻醉藥自用，有別於麻醉資訊系統（AIS）中遺失的全身麻醉藥，法庭不應給予比重；又稱所有參與手術的醫生都可登入AIS，並在不同時段修改紀錄，所以取藥紀錄有不同版本，無證據顯示被告篡改紀錄。

官指招認相當可疑

陳官認同辯方所指，無證據顯示被告不當使用涉案控罪的藥物，而被告招認內容與控罪藥物不對應。陳官表示，控方無證據顯示呈堂的麻醉藥使用紀錄，曾由多少名醫護人員經手，當中亦無列明資料輸入的時間，未能肯定是被告入資料和取藥。陳官強調，被告的招認相當可疑，惟控方未能在毫無合理疑點下證明控罪，裁定被告罪名不成立。

【案件編號：KCCC 2614/25】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 伊利沙伯醫院 盜竊 麻醉科醫生

