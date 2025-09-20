明報新聞網
港聞

港聞二

民辦鹽田梓藝術節下月開 29單位自負盈虧參與

【明報專訊】本報早前報道政府停辦鹽田梓藝術節，鹽田梓村第九代擬自資續辦。策展人陳頌恩向本報表示，民辦的「鹽田梓表演藝術節」將於下月舉辦，將有29組藝術及表演單位願意「自負盈虧」參與，不少單位是免費出演。她希望「鹽田梓表演藝術節」可以成為本港的戶外藝術節品牌，未來持續舉辦。

第九代鹽田梓原居民牽頭組織的首屆民辦「鹽田梓表演藝術節」，將於下月兩個周末舉行。活動以「希望」為主題，邀請29組本地及海外藝團在鹽田梓的室內、室外共13個場地演出，涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、視藝及綜合演出，演出者包括聲樂家黃華豐、「講故佬」雄仔叔叔、獨立樂隊小兵。

陳頌恩說，與當地由社會人士組成的慈善機構鹽光保育中心商討後，決定現階段活動開支會控制在20萬元內。她表示，主辦方無法提供額外的演出費用，亦不會從表演單位的演出抽成，僅會從公眾船費和門票補貼開支，只能起平台作用，包括提供免費表演場地，以及承擔活動時的街道安排和協調工作，最終有29個單位願意參與。陳形容主辦方和藝團屬合作而非僱傭關係，不少藝團亦計劃免費演出。

資源人手少 「做好今次」爭資助

談及現階段困難，陳頌恩指出，主辦方因資源有限人手緊絀、宣傳力度欠佳，或無法涵蓋包括內地客在內的更多潛在觀眾，整體組織進度也較慢；另外，她提及仍在嘗試為3個室內場地申請臨時公眾娛樂場所牌照，正與消防處、警務處等部門溝通，冀能為未來持續舉辦活動做足準備。

至於政府資助，陳頌恩稱，主辦方相信更多渠道的資助能提升藝術節質素，強調會先做好今次活動，以爭取更多元資助。

