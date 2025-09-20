樺加沙料周三最近港 沿岸或水浸

昨晚8時強烈熱帶風暴樺加沙集結於本港東南偏東約1790公里，中心附近最高持續風速達每小時90公里。據天文台預測，樺加沙未來數日逐漸增強至超強颱風級別，周一進入本港東南約800公里範圍時，中心附近最高持續風速達每小時205公里，周二進入400公里範圍時減至每小時195公里，周三進入香港西南約100公里範圍時略減弱至「強颱風」，但最高風速仍達每小時175公里，離岸及高地達10級暴風。

至於米娜，昨午已經於汕尾附近登陸，天文台預計米娜昨晚至今早移近珠江口一帶並會逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過，預料3號強風信號至少維持至今晨9時。幼稚園上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課，幼稚園下午班上課安排今日公布。