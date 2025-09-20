明報新聞網
港聞

港聞二

病貓捱踢後亡 內地生囚5月 疑因不滿隨處便溺 官：犯案「文明社會不容」

【明報專訊】內地男學生去年來港升讀理大，疑不滿同住室友的布偶貓隨處便溺，腳踢貓的腹部兩下，令貓撞向乾衣機，送院不治。男生經審訊被裁定殘酷對待動物罪成，九龍城裁判法院昨日判囚5個月。辯方求情稱被告對室友照料小貓有意見，「用唔合適方式處理佢嘅沮喪」。裁判官斥被告犯下文明社會不容忍的行為，使小貓承受痛苦折磨，判監是唯一合適刑罰。

被告余令科（22歲）被控去年7月8日在紅磡黃埔花園一個單位踢一隻貓。辯方求情稱，被告在良好家庭長大，背景報告顯示他品學兼優，對案發行為感後悔，重犯風險低；他「內心深處」並非想踢貓，對室友的貓無負面感覺，只是對室友照料寵物的方式有意見，為貓的死痛心。辯方強調，證供顯示該貓長期缺乏照料，有脫水和膀胱炎等傷痛，基於多種原因不幸死亡，並非一兩下腳踢致死，亦無直接證據指控被告行為令貓受傷不治，本案嚴重性較案例輕微。

求情稱對室友照料方式有意見

裁判官陳志輝引述背景報告表示，被告不滿小貓隨處便溺，藉腳踢阻止，是文明社會不容許的行為，使貓生理和心理受痛苦。陳官表示，被告案發前與室友聊天，在室友離開後大力踢貓兩下，使貓反彈撞向乾衣機，案情非常嚴重，須判阻嚇式刑罰。

旁聽女子散庭普通話喊「下地獄」

陳官接納無證據顯示小貓去世與被告舉動有關，但貓在非常虛弱時遭踢腹部，「你（被告）嘅行為可以講非常之差」，考慮到被告經審訊後定罪，判囚5個月。陳官批准被告保釋等候定罪和判刑上訴，條件包括現金3萬元和不准離港等。散庭後，有旁聽女子操普通話大叫「下地獄吧你」。

另外昨日判刑前，陳官一度批評辯方未向被告解釋背景報告，「任何報告逐字解釋畀被告聽，係你嘅責任，點解你唔做？」辯方稱早上抵達羈留室，等候逾一小時才見到被告，未有時間解說，陳官下令休庭處理。

【案件編號：KCCC 3027/24】

相關字詞﹕內地生 九龍城裁判法院 虐待動物

上 / 下一篇新聞

