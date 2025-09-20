海關偵破網購假貨集團拘7人

搜9200件假貨 市值千五萬

海關6月初先後接獲商標持有人及市民舉報，指有網購公司利用社交媒體出售懷疑假冒本地知名中藥品牌的健康食品，市民於網上落單後，涉案售賣冒牌貨物公司透過速遞以貨到付款形式送貨給顧客。海關版權及商標調查科鎖定收款公司位於元朗工廈一個冒牌貨品儲存倉，其後再於同廈發現另一儲存倉與案有關。

海關遂於上周二採取行動，搜查元朗兩工廈單位，包括兩個物流公司儲存倉庫及一個速遞公司營業點，檢獲約7500件懷疑冒牌貨物，再於上周五快遞公司中轉站檢獲約1700件冒牌貨物。

行動中拘捕4男3女，年齡介乎24至57歲，其中兩女子為涉案公司董事，所有人獲保釋候查。

行動中檢獲約9200件冒牌貨品，包括健康食品、手袋、手表、衣服及含有第一部毒藥的藥物，市值約1500萬元，海關初步調查相信該網上售賣冒牌貨物集團以促銷形式招徠，並以一半市價出售冒牌貨品。海關相信有關集團透過在包裹貼上新的運單文件覆蓋舊文件，令寄貨地顯示為本港，企圖將冒牌貨「洗底」，令市民相信購買貨物是正貨。