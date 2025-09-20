全運會次批門票今售 劍擊票價最貴329元

本港將承辦8個全運會項目，早前已開售沙灘排球、男子手球、男子22歲以下組別籃球及七人欖球的門票。今日開售的第二批項目中，均屬全日通或半日通門票，其中11月15至20日在啟德體藝館上演的劍擊項目，票價按票檔定價110至329元；場地單車項目票價介乎88至219元；高球項目票價則介乎55至219元。鐵人三項則劃一票價110元。

至於廣東及澳門賽區第二批13個項目門票亦於今早開售，包括廣東賽區6個項目，即女子足球、男排（20歲以下組）、男排（18歲以下組）、賽艇、拳擊和藝術體操。澳門承辦的熱門項目女子排球將於9月27日在網上售票，乒乓球項目門票則將於9月28日發售。跳水、網球、男排（成年組）和男子20歲以下足球項目的門票發售日期則待另行公布。

殘特奧會香港賽區3個競賽項目，包括硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組）的門票會於下月上旬發售。另外，全運辦又稱首批門票開售以來，從網上購買沙灘排球和男子22歲以下組別籃球周末及決賽門票的反應熱烈，統籌辦已調整兩項目線上線下門票的分配數量，已登記人士可再經線上購買兩項目的門票。