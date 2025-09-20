明報新聞網
港聞

港聞二

星薈發結業聲明 無提退款 事主促賠

【明報專訊】鄧氏家族旗下婚宴酒家「星薈」早前停運，有準新人斥酒家負責人「走數」做法無良。星薈昨發聲明，稱8月中起財政陷「無法逆轉的困境」，無力還債，已於9月15日結業清盤。對於後續安排，星薈稱債務問題等將循法律程序處理，未提會否向客戶退款。有原定11月擺酒的準新人向本報表示，星薈沒聯絡後續安排，僅從聲明得知結業，促鄧氏交代及賠償，否則循法律追討。

消委會表示，至昨午5時接獲12宗星薈結業投訴，涉額共78.1萬元，最高金額個案涉10.9萬元。消委會稱，得悉有關結業聲明，促商戶盡快交代後續安排，消費者可準備合約、單據、信用卡存根、與商戶的書信往來等紀錄。勞工處表示，已接獲僱員求助，主要涉欠薪及解僱補償，如僱主無力清付款項，將助僱員申請破欠基金特惠款項。

稱8月中陷財困無法逆轉

星薈昨表示，已於9月15日結業並進入清盤程序。星薈稱，一直尋求開源節流，惟近年營商環境嚴峻，結合多種因素，自今年8月中起公司陷「無法逆轉的困境」，無力償債及營運，經「再三的慎重思考」不得不作出此「艱難且重大」的決定，形容屬「無奈之舉」。星薈稱正索取法律意見並清盤，與供應商、業主及其他債權人的債務問題等未完成事務將循法律程序處理。

已付10萬元訂金、原定11月底擺酒的馮小姐表示，8月底仍能聯絡酒家經理，對方未提結業消息，「直至公司清盤結業，搬走寫字樓讓我們無法找到他們」。她指酒家負責人未曾聯絡後續安排，僅從聲明得知結業，批評不負責任。她擔心無法追討該筆「辛苦錢」，稱海關已立案調查，促鄧氏交代及賠償，倘對方逃避，將從法律途徑追討。海關回覆稱已接獲舉報，如有違例將執法。

鄧氏餐飲集團早前傳出財困，旗下鴻星中菜7月結業。鄧氏網頁日前顯示旗下食肆有星薈、海都酒家、東海薈．拉斐特、東海薈及The Story Cafe，至昨日僅顯示星薈結業聲明。根據商業登記資料，海都、東海薈．拉斐特及東海薈已由「東港飲食集團有限公司」接手。

