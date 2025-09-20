明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩婦靜脈輸注後休克 衛署：已停公司相關服務

【明報專訊】兩名57歲女子日前到中環「Bioscor Hong Kong」接受靜脈輸注後出現敗血性休克，警方重案組接手調查，並以涉嫌無牌行醫拘捕3人，被捕者正保釋候查。衛生署昨表示已指示公司負責人停止相關服務，並已通知醫管局及私家醫院通報懷疑個案。翻查資料，一名與Bioscor董事中英文同名的醫生，曾於1999年被新加坡檢察員放蛇揭無牌行醫及引入受管制藥物，香港醫委會曾禁其執業6個月。

中環Bioscor拆水牌 官網暫關

衛生署表示，至昨未發現其他相關嚴重個案，已通知醫管局提醒急症室留意相關個案；亦已通知私家醫院通報懷疑個案，並指示涉事公司負責人主動聯絡近期曾在該處所接受靜脈輸注的顧客作跟進。

警方表示，9月18日獲相關部門轉介，指懷疑有人於中環皇后大道中70號一處所無牌行醫，中區警區重案組接手調查，並以涉嫌無牌行醫拘捕3名42至64歲女子。3人正保釋候查，10月中須向警方報到。據了解，3名被捕人分別為一名美容顧問及兩名非登記助理護士。

本報記者昨晨到中環Bioscor觀察，有工人正拆除水牌，並有自稱管理處人員拒絕傳媒採訪及拍攝。至中午時份，Bioscor門上名字被白色卡紙遮蔽，樓層大堂有保安駐守。昨午Bioscor網頁稱其正暫時關閉；其Instagram帳號昨午亦停用，記者電郵及致電向Bioscor查詢均未獲回覆。

同名董事曾星洲無牌行醫罪成

公司註冊處資料顯示，Bioscor International (Hong Kong)的董事為杜紹榮及王賢才Ong Hean Chye，王同時持有馬來西亞護照。根據醫委會資料，與王賢才中英文同名者在1972年於墨爾本獲得內外全科醫學士（MB BS）資格。根據馬來西亞醫委會資料，名為「Ong Hean Chye」者亦於當地Bioscor Clinic執業。

翻查資料，「Ong Hean Chye」1992年在澳洲研發禿頭護髮液，1999年他在新加坡Bioscor Clinic執業時，被當地醫務檢察人員放蛇揭發「非法注射」（illegal injection），並涉兩宗非法引入受管制藥物，因無牌行醫罪成被罰款2萬坡元。2001年香港醫委會就該罪行舉行聆訊，他被禁行醫6個月。

上 / 下一篇新聞

執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節
執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節
修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分
修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分
直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足
直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足
輸勞收緊限侍應初級廚師 孫玉菡：要動態精準
輸勞收緊限侍應初級廚師 孫玉菡：要動態精準
未來10年熟地未涵人工島 七成自北都 總供應2600公頃遜去年預測 可建公私房屋逾40萬伙
未來10年熟地未涵人工島 七成自北都 總供應2600公頃遜去年預測 可建公私房屋逾40萬伙
北都稅務優惠「度身訂做」 陳茂波：可採回饋方式
北都稅務優惠「度身訂做」 陳茂波：可採回饋方式
甯漢豪：地積比轉移須審批 撥地「樓換樓」不礙財政
甯漢豪：地積比轉移須審批 撥地「樓換樓」不礙財政
認生活成本高削競爭力 李家超：當局細研對策
認生活成本高削競爭力 李家超：當局細研對策
燒炭不遂父昏迷 子認圖謀殺 欠租欠債不堪壓力 未求助同住家人
燒炭不遂父昏迷 子認圖謀殺 欠租欠債不堪壓力 未求助同住家人
星薈發結業聲明 無提退款 事主促賠
星薈發結業聲明 無提退款 事主促賠
全運會次批門票今售 劍擊票價最貴329元
全運會次批門票今售 劍擊票價最貴329元
山景邨高空墜石油氣罐 警上樓搜索未果
山景邨高空墜石油氣罐 警上樓搜索未果
海關偵破網購假貨集團拘7人
海關偵破網購假貨集團拘7人
物流署長陳嘉信退休休假 採購總監同退下 李家超：離任前管理制仍適用 審計：冒牌水大致查完
物流署長陳嘉信退休休假 採購總監同退下 李家超：離任前管理制仍適用 審計：冒牌水大致查完
採購指引2019修改後 物流署逾八成用評分制
採購指引2019修改後 物流署逾八成用評分制
盧煜明籲教授改觀念 多申知識產權勿只專注論文
盧煜明籲教授改觀念 多申知識產權勿只專注論文
認超市偷500元貨 男警罰2000
認超市偷500元貨 男警罰2000
教師非禮兩少女罪脫 官：明顯越界
教師非禮兩少女罪脫 官：明顯越界
病貓捱踢後亡 內地生囚5月 疑因不滿隨處便溺 官：犯案「文明社會不容」
病貓捱踢後亡 內地生囚5月 疑因不滿隨處便溺 官：犯案「文明社會不容」
樺加沙料周三最近港 沿岸或水浸
樺加沙料周三最近港 沿岸或水浸
民辦鹽田梓藝術節下月開 29單位自負盈虧參與
民辦鹽田梓藝術節下月開 29單位自負盈虧參與
藥款有別控罪所指 涉偷藥醫生罪脫
藥款有別控罪所指 涉偷藥醫生罪脫
綁架商人索120萬 3漢囚6年至8年半
綁架商人索120萬 3漢囚6年至8年半
九市速遞：40年深圳高球場畫句號 位處福田中心 改建體育公園
九市速遞：40年深圳高球場畫句號 位處福田中心 改建體育公園
九市速遞：前海香港設計賽 天橋街區得獎作顯多元創意
九市速遞：前海香港設計賽 天橋街區得獎作顯多元創意
九市速遞：第五屆大灣區文化藝術節揭幕
九市速遞：第五屆大灣區文化藝術節揭幕
九市速遞：中山薦港澳人買樓可獲獎金
九市速遞：中山薦港澳人買樓可獲獎金
灣區手記：不貼地文案 ／文：尚東美
灣區手記：不貼地文案 ／文：尚東美
【Emily】李鎮強提議衛星發射站做景點 丘應樺：香港無
【Emily】李鎮強提議衛星發射站做景點 丘應樺：香港無
【Emily】灣區專員兼任政制局常秘
【Emily】灣區專員兼任政制局常秘
【Emily】港島南丫島 智能電表全裝好
【Emily】港島南丫島 智能電表全裝好
【Emily】中九繞道兩巴試車 城巴推新機場線 康城出發快40分鐘
【Emily】中九繞道兩巴試車 城巴推新機場線 康城出發快40分鐘
【Emily】迎萬聖節 惡人奸角舞動迪士尼
【Emily】迎萬聖節 惡人奸角舞動迪士尼