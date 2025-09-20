兩婦靜脈輸注後休克 衛署：已停公司相關服務

中環Bioscor拆水牌 官網暫關

衛生署表示，至昨未發現其他相關嚴重個案，已通知醫管局提醒急症室留意相關個案；亦已通知私家醫院通報懷疑個案，並指示涉事公司負責人主動聯絡近期曾在該處所接受靜脈輸注的顧客作跟進。

警方表示，9月18日獲相關部門轉介，指懷疑有人於中環皇后大道中70號一處所無牌行醫，中區警區重案組接手調查，並以涉嫌無牌行醫拘捕3名42至64歲女子。3人正保釋候查，10月中須向警方報到。據了解，3名被捕人分別為一名美容顧問及兩名非登記助理護士。

本報記者昨晨到中環Bioscor觀察，有工人正拆除水牌，並有自稱管理處人員拒絕傳媒採訪及拍攝。至中午時份，Bioscor門上名字被白色卡紙遮蔽，樓層大堂有保安駐守。昨午Bioscor網頁稱其正暫時關閉；其Instagram帳號昨午亦停用，記者電郵及致電向Bioscor查詢均未獲回覆。

同名董事曾星洲無牌行醫罪成

公司註冊處資料顯示，Bioscor International (Hong Kong)的董事為杜紹榮及王賢才Ong Hean Chye，王同時持有馬來西亞護照。根據醫委會資料，與王賢才中英文同名者在1972年於墨爾本獲得內外全科醫學士（MB BS）資格。根據馬來西亞醫委會資料，名為「Ong Hean Chye」者亦於當地Bioscor Clinic執業。

翻查資料，「Ong Hean Chye」1992年在澳洲研發禿頭護髮液，1999年他在新加坡Bioscor Clinic執業時，被當地醫務檢察人員放蛇揭發「非法注射」（illegal injection），並涉兩宗非法引入受管制藥物，因無牌行醫罪成被罰款2萬坡元。2001年香港醫委會就該罪行舉行聆訊，他被禁行醫6個月。