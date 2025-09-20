明報新聞網
港聞

港聞二

燒炭不遂父昏迷 子認圖謀殺 欠租欠債不堪壓力 未求助同住家人

【明報專訊】一名兼職倉庫工人疑不堪財政壓力，在沙田赤泥坪村住所燒炭，同房長期臥牀的九旬父親昏迷送院。被告昨在高院承認一項企圖謀殺罪，案情指他在警誡下表示自己負責支付單位租金，但事發時已欠租3個月，亦有其他債務未還清，同時擔心無人照顧父親，遂萌生與老父一同尋死的念頭。辯方求情稱本案是悲劇，被告不懂表達自己和尋求協助。法官把案押後至10月10日判刑，為被告索取心理報告。

被告區志明（現年53歲，報稱兼職倉庫工人）承認於2023年8月4日，在沙田赤泥坪村某單位企圖謀殺其父親區邦強。案情指事主與被告、女兒和外孫女居於涉案單位，月租1.1萬元，與被告同睡一間房。事主自2022年4月跌倒後臥牀不起，案發當日早上8時許，外孫女嗅到單位有煙味，事主的房間門關上，她出門後問母親是否已回家，着母親檢查單位電器。

不懂表達自己 辯方稱悲劇

事主女兒隨後回家，並推開房門，發現地上有一鍋焚燒過的木炭、一把鉗子、一個蒸架等，房間冷氣正開啟。被告行動遲緩地步出，僅表示覺得頭暈，但無交代發生何事，事主則睡在牀上，仍有呼吸，事件報警處理。事主送院時失去意識，有一氧化碳中毒迹象，但程度不足以致命，被告則清醒送院，檢查後無異常。

被告向警方表示因財困在事發當日凌晨2時起燒炭，亦擔心無人會照顧有認知障礙的事主，事主曾透露不想長壽。被告又稱，單位的租金由他支付，有時需問別人借錢交租；他已被頒令破產，事發時已欠租3個月，尚有債務未還清。案情續指事主在案發同月入住老人院，於去年因冠狀病毒和肺炎逝世。被告家人得知他因照顧事主未有找全職工作，但被告從無抱怨。被告的財務狀況顯示，截至去年1月，他欠下兩筆債務，總額251,070元。

呈被告姊弟求情信 證人品好

辯方求情稱，被告與家人之間從未想過討論為事主申請殘障津貼，也無向社工尋求協助，他不懂如何表達自己，心中常覺得事情無法解決；每天單位有約3小時無人，被告與家人會為事主準備食物，放在事主能輕易接觸到的位置。辯方呈上被告姊弟的求情信，形容被告人品好，細心照料事主；被告為犯案感後悔，認為家人已原諒他。

【案件編號：HCCC 414/24】

