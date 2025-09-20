認生活成本高削競爭力 李家超：當局細研對策

稱非靠外勞降成本

李家超回應提問時形容政府處於兩難，稱香港的土地成本高企已持續多年，政府要保持土地政策穩定，不能有太劇烈變動，地價若突然過高或過低，會造成不確定，並對金融市場造成壓力，又稱制訂政策要視乎現實。勞工成本方面，李稱輸入外勞可能是降低勞工成本的方法，但強調要照顧本地勞動力，本地勞工須有合理工資，政府亦非透過外勞降低本地勞工成本。

該市民同時關注香港的穆斯林友善設施不足，期望政府鼓勵私人市場推出更多相關設施。李承認香港推廣穆斯林友善設施仍處於初期，已在今年《施政報告》鼓勵更多餐廳取得清真認證，並設祈禱室等。

為配合鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲等，旅發局公布推出「香港餐廳清真認證資助計劃」，本周三（17日）至明年12月31日期間獲清真認證的餐廳，認證費可獲半額資助，上限5000元；資助計劃期間，每間餐廳最多可獲一次資助。

旅發局表示，本港已完成清真認證的餐廳數目由去年初約100間，增至現時195間。翻查資料，香港回教信託基金總會為清真認證機構，負責巡查餐廳，確保符合清真標準，並簽發清真證書；旅發局則為相關資助計劃的秘書處，負責處理資助申請、審核文件及發放資助款項。

（2025年施政報告）