甯漢豪：地積比轉移須審批 撥地「樓換樓」不礙財政

稱公平計地價 符公眾利益

針對重建需要較迫切的7個指定地區，政府會試行適度增加私人重建項目的地積比率，「贈送」額外樓面面積20%，並容許發展商跨區轉移地積比率使用，或由政府計算老舊地段樓面面積20%的價值，轉為金額抵消補地價。甯漢豪表示，政府傾向直接轉移樓面面積，「只是數字上轉移」，不計算商業或住宅的樓面面積比例，惟會考慮業界意見。倘發展商不想轉移地積比，可選擇轉為金額抵消補地價的措施，甯強調會設有效期，發展商不可無了期「記帳」，否則當時計出地價不再貼市，將聆聽業界意見如何訂定有效期。

指地積比抵消地價有期限

政府會在古洞北第32及34區，以及粉嶺北第14W區預留土地，讓市建局籌劃興建新樓，作為「樓換樓」的替代單位。政府早前也曾以象徵式地價向市建局批出兩幅土地，被問長久支援市建局會否影響政府財政，甯漢豪稱，市建局推行重建並非只為利益，在市建局面對財政壓力大的情况下，「總不能給它一個重建任務，然後見它資源不夠，亦都不理會」。她續說，雖然政府財政亦緊張，但土地資源陸續有來，相信預留土地予市建局不影響政府收入，又盼「同區7年樓齡」賠償方案檢討明年內完成。

另外，《施政報告》稱發展商若在地面興建不超過兩層停車場，其總樓面面積可獲全數豁免，並取消興建地庫停車場是豁免條件的強制要求。甯漢豪表示，目標在今年11月1日實施新安排，信能減輕發展商建築成本。

（2025年施政報告）