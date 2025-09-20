北都稅務優惠「度身訂做」 陳茂波：可採回饋方式

政府拍板 供園區公司參考

政府目標明年內就「加快發展北都」專屬法例立法，被問到北都各園區公司具體可有哪些權力，陳茂波說，園區公司吸引企業落戶可有不同手段，包括土地、資金等，至於稅務政策歸政府負責。陳茂波說，政府以稅務吸引企業會作通盤考慮、「度身訂做」，包括會否帶同上中下游中企業落戶做到「群聚效應」。

至於如何「度身訂做」，陳茂波說，國際上有要求，亦有思潮反對不同地方用稅務手段「搶投資」，認為不是最公平競爭方法，因此用「一刀切」稅率吸引企業，國際上「未必接納」。他說，吸引產業時可靈活處理，舉例即使按既有稅率徵稅後，亦可用不同方式回饋。

「限制性招標」吸特定產業

為配合不同產業政策，《施政報告》提到可採用公開招標、限制性招標或直接批地模式。被問各模式會如何應用，陳茂波說，如要聚焦吸引「特定」產業進駐園區，可採用「限制性招標」，要有能力、實際成績等才可參與投標。

至於直接批地，陳茂波舉例，若某公司有明顯可見的產業，例如會在港設廠、投資相當大、帶來技術與人才，同時香港正與外地競爭，而該公司的業務建議方案及要求是政府「很想要的企業」，並可帶動其他企業來港，就可考慮。陳補充，批地要交行政會議審批，地價亦可以是收足或只收部分，會按個別情况處理。

社會關注直接批地風險

議員：政府流程有制衡

本身是規劃師的選委界議員林筱魯向本報表示，政府有足夠經驗直接批地予商業營運者，通常可透過地契、城規會及建築物條例，為用地設限制。

對於社會關注潛在的利益衝突風險，林說香港有廉政公署，同時要視乎是「一個人閂埋房門應承了某人，抑或經一定流程，然後到某層級拍板」，他認為政府內部流程已有制衡。

另外，《施政報告》提出「按實補價」，容許發展商修改地契發展工商用地時，可先付總樓面的六成補價，陳茂波說是「這個時勢下一個務實的做法」，提到觀塘或九龍灣有地塊劃為商業用地很久，「但為何一直都發生不了（發展）呢？」他說新安排讓發展商財力可承擔，並加快舊區重建轉型。

（2025年施政報告）