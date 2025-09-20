明報新聞網
港聞

港聞一

未來10年熟地未涵人工島 七成自北都 總供應2600公頃遜去年預測 可建公私房屋逾40萬伙

【明報專訊】政府早前公布交椅洲人工島填海工程「未有條件」於本屆政府任期內開展。發展局昨公布未來10年可供發展土地（俗稱熟地）供應預測，預計未來10年熟地供應共約2600公頃（見圖），可支持興建逾40萬伙公私營房屋單位。2600公頃熟地中約1800公頃、即近七成來自北都，惟今年預測10年期熟地供應量較去年預測約3000公頃少，亦未納入人工島。

甯漢豪：可滿足發展需求

發展局長甯漢豪昨在《施政報告》相關措施記者會上表示，未來10年熟地供應還有約270公頃「熟地」來自龍鼓灘、將軍澳第137區和第132區，以及東涌新市鎮擴展項目。甯引述《香港2030+》建議在30年期內準備約7000公頃土地，即每年平均約200多公頃土地；最新預測10年期熟地供應為年均約260公頃，較《香港2030+》年均數字多，形容約2600公頃熟地既可滿足發展需求，亦能讓政府有空間建立「健康的土地儲備」。

本報對比去年預測發現，交椅洲人工島土地本應2031/32年度起出現，但今年已無展示；最新預測顯示自2031/32年度起，每年熟地供應量也較去年預測的少，減幅介乎10至150公頃，當中減幅最多為2034/35年度由250公頃跌至100公頃。另2035/36年熟地供應亦只有100公頃，低於年均約260公頃。

對於整體10年期熟地供應減少，發展局昨回覆本報查詢稱，10年期預測一般不會每次更新都出現相同總數，預測的每年都會向前延展一年，即是減去即將完結一個財政年度相信會產出的熟地，並加入新一個第10年度的預計產量；至於人工島因未有明確推展時間表，因此今年預測未納入交椅洲人工島約300公頃產量。

後5年期公屋供應預測減

房屋供應方面，發展局預計2600公頃熟地中的房屋用地，可支持興建40多萬個房屋單位。發展局昨亦公布10年期的後5年期，即2031/32至2035/36年度落成公營房屋造地情况，預計建屋量為22.23萬伙，較去年公布後5年期（2030/31至2034/35年度）的24.34萬伙少8.7%。本報亦發現，部分用地可供發展年度較去年公布的延遲，如粉嶺第17區由2028/29年度可供發展變為「待定」。

測量師：住宅商廈供應多

人工島延期無問題

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，交椅洲人工島主要涉及住宅及商業用地，不過未來預計住宅落成量大，現時寫字樓供應充裕及仍有空置情况，故商業用地毋須急於推出，即使人工島延遲起動亦無問題，相信香港市場能穩步發展。

至於發展局與教育局7月推出「城中學舍計劃」，容許酒店及商廈毋須經規劃程序改裝成學生宿舍。甯漢豪稱截至9月中接獲9宗申請，當中5宗已獲教育局原則上批准，若9宗全數獲批，可提供約1500個學生宿舍牀位。

另外，《施政報告》提及房屋局明年試行集中採購組裝合成法構件。出席同一記者會的房屋局長何永賢則表示，當局在簡約公屋項目集中採購組裝合成法構件，發現可減低兩成價格，因此希望於下一個5年套用有關採購方法至一半公屋項目。

明報記者

（2025年施政報告）

