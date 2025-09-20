明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

輸勞收緊限侍應初級廚師 孫玉菡：要動態精準

【明報專訊】政府於《施政報告》提出收緊「補充勞工優化計劃」涉及輸入侍應及初級廚師的申請，勞福局長孫玉菡昨於記者會表示，兩個工種的申請及批出到港數目屬所有工種中最多，有必要實施更嚴格要求。被問到為何不要求所有申請均改按工種計算人手比例、或設熔斷機制，他強調處理計劃要「動態精準、因時制宜」，稱勞動人口日趨老化，仍有很多工種缺人，輸勞有助解決問題，但同時香港正值經濟轉型，部分行業較困難，故就大眾最關注的工種提出針對性要求。

政府周四起收緊補充勞工優化計劃涉及輸入侍應及初級廚師的申請，打擊濫用，包括要求僱主本地招聘時間由4周延長至6周，其間每周參與一次勞工處實地招聘；本地全職僱員與外勞的2：1人手比例，由現時以全部職位計算，改按申請輸勞的職位計算。

孫玉菡稱，侍應及初級廚師是申請及批出到港數目最多的工種，故有必要實施更嚴格要求，並適用於新申請及續期申請。

被問到為何不要求所有輸勞申請均按工種計算人手比例或設熔斷機制，孫重申本港勞動力於2018年達「峰值」後一直下跌，勞動人口日趨老化，據人力推算，現有近三成工人是60歲以上，且仍有很多工種缺人，包括洗碗工、漁場及農場工人等，輸勞有助解決問題。

孫續指，香港正值經濟轉型，部分行業較困難，故就大眾最關注的工種提出針對性要求，「希望確保真正做到本地工人優先就業，如果真的沒法請夠，才讓他（僱主）輸入」。

低收入照顧者津貼 孫：年開支4億

另外，就照顧者支援工作，孫玉菡強調政府近年已做大量工作，會持續透過不同手段，包括運用數據，盡可能找出需支援的照顧者並提供服務。至於《施政報告》提到每年為照顧者支援措施預留5億元經常開支，被問到會否考慮提高照顧者津貼金額或降低申請門檻，孫稱相關津貼針對低收入家庭，目前約1萬人受惠，每年開支達4億元，認為政府要善用資源，考慮是否用得其所。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕照顧者 經濟轉型 勞動力 補充勞工優化計劃 勞福局 孫玉菡 廚師 侍應 外勞 施政報告2025

上 / 下一篇新聞

執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節
執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節
修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分
修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分
直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足
直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足
未來10年熟地未涵人工島 七成自北都 總供應2600公頃遜去年預測 可建公私房屋逾40萬伙
未來10年熟地未涵人工島 七成自北都 總供應2600公頃遜去年預測 可建公私房屋逾40萬伙
北都稅務優惠「度身訂做」 陳茂波：可採回饋方式
北都稅務優惠「度身訂做」 陳茂波：可採回饋方式
甯漢豪：地積比轉移須審批 撥地「樓換樓」不礙財政
甯漢豪：地積比轉移須審批 撥地「樓換樓」不礙財政
認生活成本高削競爭力 李家超：當局細研對策
認生活成本高削競爭力 李家超：當局細研對策
燒炭不遂父昏迷 子認圖謀殺 欠租欠債不堪壓力 未求助同住家人
燒炭不遂父昏迷 子認圖謀殺 欠租欠債不堪壓力 未求助同住家人
兩婦靜脈輸注後休克 衛署：已停公司相關服務
兩婦靜脈輸注後休克 衛署：已停公司相關服務
星薈發結業聲明 無提退款 事主促賠
星薈發結業聲明 無提退款 事主促賠
全運會次批門票今售 劍擊票價最貴329元
全運會次批門票今售 劍擊票價最貴329元
山景邨高空墜石油氣罐 警上樓搜索未果
山景邨高空墜石油氣罐 警上樓搜索未果
海關偵破網購假貨集團拘7人
海關偵破網購假貨集團拘7人
物流署長陳嘉信退休休假 採購總監同退下 李家超：離任前管理制仍適用 審計：冒牌水大致查完
物流署長陳嘉信退休休假 採購總監同退下 李家超：離任前管理制仍適用 審計：冒牌水大致查完
採購指引2019修改後 物流署逾八成用評分制
採購指引2019修改後 物流署逾八成用評分制
盧煜明籲教授改觀念 多申知識產權勿只專注論文
盧煜明籲教授改觀念 多申知識產權勿只專注論文
認超市偷500元貨 男警罰2000
認超市偷500元貨 男警罰2000
教師非禮兩少女罪脫 官：明顯越界
教師非禮兩少女罪脫 官：明顯越界
病貓捱踢後亡 內地生囚5月 疑因不滿隨處便溺 官：犯案「文明社會不容」
病貓捱踢後亡 內地生囚5月 疑因不滿隨處便溺 官：犯案「文明社會不容」
樺加沙料周三最近港 沿岸或水浸
樺加沙料周三最近港 沿岸或水浸
民辦鹽田梓藝術節下月開 29單位自負盈虧參與
民辦鹽田梓藝術節下月開 29單位自負盈虧參與
藥款有別控罪所指 涉偷藥醫生罪脫
藥款有別控罪所指 涉偷藥醫生罪脫
綁架商人索120萬 3漢囚6年至8年半
綁架商人索120萬 3漢囚6年至8年半
九市速遞：40年深圳高球場畫句號 位處福田中心 改建體育公園
九市速遞：40年深圳高球場畫句號 位處福田中心 改建體育公園
九市速遞：前海香港設計賽 天橋街區得獎作顯多元創意
九市速遞：前海香港設計賽 天橋街區得獎作顯多元創意
九市速遞：第五屆大灣區文化藝術節揭幕
九市速遞：第五屆大灣區文化藝術節揭幕
九市速遞：中山薦港澳人買樓可獲獎金
九市速遞：中山薦港澳人買樓可獲獎金
灣區手記：不貼地文案 ／文：尚東美
灣區手記：不貼地文案 ／文：尚東美
【Emily】李鎮強提議衛星發射站做景點 丘應樺：香港無
【Emily】李鎮強提議衛星發射站做景點 丘應樺：香港無
【Emily】灣區專員兼任政制局常秘
【Emily】灣區專員兼任政制局常秘
【Emily】港島南丫島 智能電表全裝好
【Emily】港島南丫島 智能電表全裝好
【Emily】中九繞道兩巴試車 城巴推新機場線 康城出發快40分鐘
【Emily】中九繞道兩巴試車 城巴推新機場線 康城出發快40分鐘
【Emily】迎萬聖節 惡人奸角舞動迪士尼
【Emily】迎萬聖節 惡人奸角舞動迪士尼