輸勞收緊限侍應初級廚師 孫玉菡：要動態精準

政府周四起收緊補充勞工優化計劃涉及輸入侍應及初級廚師的申請，打擊濫用，包括要求僱主本地招聘時間由4周延長至6周，其間每周參與一次勞工處實地招聘；本地全職僱員與外勞的2：1人手比例，由現時以全部職位計算，改按申請輸勞的職位計算。

孫玉菡稱，侍應及初級廚師是申請及批出到港數目最多的工種，故有必要實施更嚴格要求，並適用於新申請及續期申請。

被問到為何不要求所有輸勞申請均按工種計算人手比例或設熔斷機制，孫重申本港勞動力於2018年達「峰值」後一直下跌，勞動人口日趨老化，據人力推算，現有近三成工人是60歲以上，且仍有很多工種缺人，包括洗碗工、漁場及農場工人等，輸勞有助解決問題。

孫續指，香港正值經濟轉型，部分行業較困難，故就大眾最關注的工種提出針對性要求，「希望確保真正做到本地工人優先就業，如果真的沒法請夠，才讓他（僱主）輸入」。

低收入照顧者津貼 孫：年開支4億

另外，就照顧者支援工作，孫玉菡強調政府近年已做大量工作，會持續透過不同手段，包括運用數據，盡可能找出需支援的照顧者並提供服務。至於《施政報告》提到每年為照顧者支援措施預留5億元經常開支，被問到會否考慮提高照顧者津貼金額或降低申請門檻，孫稱相關津貼針對低收入家庭，目前約1萬人受惠，每年開支達4億元，認為政府要善用資源，考慮是否用得其所。

（2025年施政報告）