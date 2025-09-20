直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足

學界常建議當局放寬容許官校及津校以自資方式吸納非本地生，蔡若蓮曾多次表示，考慮到善用公帑原則，建議並不合適。昨日再被問及建議，蔡回應稱官津校目前只提供本地課程，以廣東話授課，倘要吸引非本地生，建議未必合適；惟她強調計劃屬試行性質，當局總結經驗後，會再審視公營學校是否準備好收錄非本地生。

八大非本地生限額放寬至五成

蔡：上限非目標

被問當局為何不放寬學生簽證限制，容許內地生申請學生簽證來港讀書，蔡稱目前與內地當局有共識，不會簽發學生簽證予內地生。

至於8間資助大學非本地本科生的收生限額由四成放寬至五成，蔡昨日重申，五成是上限並非收生目標，各校可視乎宿舍數量、教學空間等條件，自行決定取錄人數。至於五成是否「終極上限」，她說視乎院校收生及宿舍建設進度再決定。

特首：續吸「帶路」學生 生源愈闊愈好

另外，特首李家超昨日出席電台節目，有聽眾關注上學年大部分非本地生來自內地，政府如何確保收生更多元。李說，收生由院校決定，政府會吸引更多一帶一路沿線國家學生來港，包括增加獎學金名額，稱非本地生來源愈闊愈好。

（2025年施政報告）