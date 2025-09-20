修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分

【明報專訊】新一份《施政報告》提出研究修訂《教育條例》，包括引入教師執業證書。這牽涉全港註冊教師及準教師的措施，未有印在報告正文，而是收錄在《附篇》（Supplement），以60幾字交代。被問到修例的重要是否不足以其納入正文，教育局長蔡若蓮昨稱，行政長官制訂《施政報告》時會「總體考慮」各項政策，「（措施）放喺邊，最緊要係個信息帶到出嚟」。
政務司長陳國基則補充，附篇通常是正文的更詳細解釋，「都係《施政報告》一部分……正文加埋附篇係一齊嘅」。
多名學界人士、包括小學校長兼教育界議員朱國強早前反映，當局未就措施諮詢業界，被問到政府和立法會溝通是否出問題，蔡若蓮稱所有新政策均會按需要與業界、議員及持份者溝通，惟一些政策細節，「尤其係關於《施政報告》內容，我哋唔會好specific（具體）咁講」。
蔡若蓮續說，檢視教師註冊制並非新事物，歷年立法會都有議員提出，「大家都有共識，我哋（教育局）都答應過社會，適當時候會研究同檢視」。她重申，當局就政策執行細節會持續與業界溝通，諮詢律政司意見後將公布細節。
（2025年施政報告）
日報新聞-相關報道：
執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節 (2025-09-20)
直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足 (2025-09-20)