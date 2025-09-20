修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分

政務司長陳國基則補充，附篇通常是正文的更詳細解釋，「都係《施政報告》一部分……正文加埋附篇係一齊嘅」。

多名學界人士、包括小學校長兼教育界議員朱國強早前反映，當局未就措施諮詢業界，被問到政府和立法會溝通是否出問題，蔡若蓮稱所有新政策均會按需要與業界、議員及持份者溝通，惟一些政策細節，「尤其係關於《施政報告》內容，我哋唔會好specific（具體）咁講」。

蔡若蓮續說，檢視教師註冊制並非新事物，歷年立法會都有議員提出，「大家都有共識，我哋（教育局）都答應過社會，適當時候會研究同檢視」。她重申，當局就政策執行細節會持續與業界溝通，諮詢律政司意見後將公布細節。

（2025年施政報告）