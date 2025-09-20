執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節

稱無執業證書 註冊仍有效

被問到修例是否針對持「雪藏牌」的教師，陳國基表示非唯一考慮，重申並非針對所有無任教的教師，修例亦跟註冊無關，稱就算無執業證書，教師註冊仍有效。蔡若蓮表示，全港目前共有約16萬名註冊教師，當中約7萬人正執業，其餘有部分進修、部分已轉行。

鄧飛：雪藏牌少 離職多年重返罕見

曾任中學校長的教聯會議員鄧飛認為，教師離任多年後重返崗位在學界並不常見，稱按現行薪酬調整機制，倘教師離任滿一年，日後重返崗位，薪酬會由入職點計算，「好蝕底」；加上學校甚少聘請離任多年的教師，他估計大部分非執業教師已退休，「雪藏牌」只佔少數。他認為當局修例應和「雪藏牌」教師無太大關係，更多是基於很多專業如社工、律師等也有執業要求，「教師都要跟大隊」。

蔡若蓮昨日出席政策措施記者會為修例解畫，稱修例目的是檢視教師的「終身註冊制」，提到近年全球大部分「高級專業」都設執業要求，考慮到時代急速發展，教師也需與時並進。她說教師一入行就幾十年、多數終身，大學接受的教育與學生身處的世界亦可能不同，如教師長年不更新技能，「對學生、對教育質素都係不負責任」，故引入執業證書。

「畢業生受聘註冊 便有執業資格」

她表示，執業證書將審視教師專業操守和犯罪紀錄、有否「實踐執業」及專業進修，當中進修不止跟學術相關，也牽涉最新法律和發展，舉例近年社會關注精神健康、政府通過《強制舉報虐兒條例》等，教師亦應了解。她提到目前當局已訂立「軟指標」，要求教師每3年期完成150小時進修，大部分教師「超額完成」，相信修例對現職教師影響輕微。

被問大學生一畢業理應最與時並進，他們需否額外進修以領執業證書，蔡若蓮稱畢業生只要受聘且有註冊，便有執業資格。

教育界議員朱國強認為，既然現職教師已有進修要求、平日實踐教學，局方亦有定期刑事紀錄查核，理應達到執業要求，「另設考核或培訓，似乎並非必要」。鄧飛則相信，制度能提升教育專業形象，認為5年是合適的續牌年期，惟他提醒當局引入執業制時應思考對教育功能組別選民資格的影響，例如失去執業證書會否失去選民資格。

