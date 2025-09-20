教師非禮兩少女罪脫 官：明顯越界

事主庭上與書面證供矛盾

被告劉湛基（39歲，教師）被控一項普通襲擊及4項猥褻侵犯罪，涉嫌2022年12月30日襲擊女子X、前年4月某日非禮女子Y，以及前年5月18日一度非禮X和兩度非禮Y。匿名令禁止報道案發地點、事主職業及與被告關係。

熊官裁決稱，X回答關於與被告互動的問題時明顯迴避，庭上證供與書面供辭落差甚明顯；加上她在聲稱被侵犯的翌日早上向被告傳信息閒聊，質疑X有否說出事實全部。

而Y庭上證供與書面供辭也有差異，例如對被告曾否拍其肩有兩種說法。另Y庭上被問到被告曾否踢她時，她沉默約2分鐘後尷尬地笑，解釋事發後她與其他人「係咁傾」，所以「好亂」。熊官認為Y或在與人商討後，產生錯誤記憶。

熊官稱，X及Y或因被告行為而不快及受委屈，惟不能穩妥依賴其證供推斷被告意圖，裁定無罪；但被告與事主的交流包括私信及不當暱稱，明顯僭越界線。

【案件編號：HCCC 269、270/23】