明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

認超市偷500元貨 男警罰2000

【明報專訊】時任休班男警6月在秀茂坪一間超市企圖偷取逾500元貨品，用手推職員後逃去，他昨於觀塘裁判法院承認一項企圖盜竊罪。被告於警誡錄影會面一度形容事件為「一宗意外」。署理主任裁判官梁嘉琪稱，被告犯案手法某程度屬「有計劃」，考慮被告初犯及即時認罪，判罰2000元，提醒不要重犯。

6月犯案現已退休 無經濟問題

被告黃德明（55歲，報稱公務員）承認一項企圖盜竊罪。辯方求情透露，被告現已退休，沒經濟問題，又稱被告第一時間認罪，希望法庭判處罰款。

案情稱，被告2025年6月28日下午步出秀茂坪樂華商場百佳超級市場時，店門閘口防盜裝置響起。收銀處職員把被告帶進店內，他的個人手推車留在店外，屬於百佳的手推車則被推入店內。職員發現百佳手推車內的貨品總值244.5元，而被告已付款。職員其後到店外取被告個人手推車，被告突然衝上前取車並企圖逃走。另一職員追上前捉住他的手，被告則推了職員的頸一下。職員稱要報警，被告棄車逃去。

百佳手推車貨物已付 個人手推車沒繳

超巿經理發現，被告個人手推車約有20件貨品，總值577.1元，未有付款。被告7月3日被捕，於警誡錄影會面承認沒為個人手推車的貨品付款，事件只是「一宗意外」，但之後又承認有不誠實。

根據控罪，被告企圖竊取物品包括兩包急凍三文魚柳、兩包豬肉、兩包齋燒鵝、兩包香口珠、兩罐沙甸魚罐頭、一罐甘草欖、一盒咖哩、一包蜜味金沙骨、一包赤小豆、一包泡菜、一包煙燻腸、一包三文治火腿片、一包急凍珍珠蠔、一包急凍去殼虎蝦、一包芝士片。

【案件編號：KTCC 1789/25】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 超級巿場 休班警員 企圖盜竊

上 / 下一篇新聞

執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節
執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節
修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分
修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分
直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足
直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足
輸勞收緊限侍應初級廚師 孫玉菡：要動態精準
輸勞收緊限侍應初級廚師 孫玉菡：要動態精準
未來10年熟地未涵人工島 七成自北都 總供應2600公頃遜去年預測 可建公私房屋逾40萬伙
未來10年熟地未涵人工島 七成自北都 總供應2600公頃遜去年預測 可建公私房屋逾40萬伙
北都稅務優惠「度身訂做」 陳茂波：可採回饋方式
北都稅務優惠「度身訂做」 陳茂波：可採回饋方式
甯漢豪：地積比轉移須審批 撥地「樓換樓」不礙財政
甯漢豪：地積比轉移須審批 撥地「樓換樓」不礙財政
認生活成本高削競爭力 李家超：當局細研對策
認生活成本高削競爭力 李家超：當局細研對策
燒炭不遂父昏迷 子認圖謀殺 欠租欠債不堪壓力 未求助同住家人
燒炭不遂父昏迷 子認圖謀殺 欠租欠債不堪壓力 未求助同住家人
兩婦靜脈輸注後休克 衛署：已停公司相關服務
兩婦靜脈輸注後休克 衛署：已停公司相關服務
星薈發結業聲明 無提退款 事主促賠
星薈發結業聲明 無提退款 事主促賠
全運會次批門票今售 劍擊票價最貴329元
全運會次批門票今售 劍擊票價最貴329元
山景邨高空墜石油氣罐 警上樓搜索未果
山景邨高空墜石油氣罐 警上樓搜索未果
海關偵破網購假貨集團拘7人
海關偵破網購假貨集團拘7人
物流署長陳嘉信退休休假 採購總監同退下 李家超：離任前管理制仍適用 審計：冒牌水大致查完
物流署長陳嘉信退休休假 採購總監同退下 李家超：離任前管理制仍適用 審計：冒牌水大致查完
採購指引2019修改後 物流署逾八成用評分制
採購指引2019修改後 物流署逾八成用評分制
盧煜明籲教授改觀念 多申知識產權勿只專注論文
盧煜明籲教授改觀念 多申知識產權勿只專注論文
教師非禮兩少女罪脫 官：明顯越界
教師非禮兩少女罪脫 官：明顯越界
病貓捱踢後亡 內地生囚5月 疑因不滿隨處便溺 官：犯案「文明社會不容」
病貓捱踢後亡 內地生囚5月 疑因不滿隨處便溺 官：犯案「文明社會不容」
樺加沙料周三最近港 沿岸或水浸
樺加沙料周三最近港 沿岸或水浸
民辦鹽田梓藝術節下月開 29單位自負盈虧參與
民辦鹽田梓藝術節下月開 29單位自負盈虧參與
藥款有別控罪所指 涉偷藥醫生罪脫
藥款有別控罪所指 涉偷藥醫生罪脫
綁架商人索120萬 3漢囚6年至8年半
綁架商人索120萬 3漢囚6年至8年半
九市速遞：40年深圳高球場畫句號 位處福田中心 改建體育公園
九市速遞：40年深圳高球場畫句號 位處福田中心 改建體育公園
九市速遞：前海香港設計賽 天橋街區得獎作顯多元創意
九市速遞：前海香港設計賽 天橋街區得獎作顯多元創意
九市速遞：第五屆大灣區文化藝術節揭幕
九市速遞：第五屆大灣區文化藝術節揭幕
九市速遞：中山薦港澳人買樓可獲獎金
九市速遞：中山薦港澳人買樓可獲獎金
灣區手記：不貼地文案 ／文：尚東美
灣區手記：不貼地文案 ／文：尚東美
【Emily】李鎮強提議衛星發射站做景點 丘應樺：香港無
【Emily】李鎮強提議衛星發射站做景點 丘應樺：香港無
【Emily】灣區專員兼任政制局常秘
【Emily】灣區專員兼任政制局常秘
【Emily】港島南丫島 智能電表全裝好
【Emily】港島南丫島 智能電表全裝好
【Emily】中九繞道兩巴試車 城巴推新機場線 康城出發快40分鐘
【Emily】中九繞道兩巴試車 城巴推新機場線 康城出發快40分鐘
【Emily】迎萬聖節 惡人奸角舞動迪士尼
【Emily】迎萬聖節 惡人奸角舞動迪士尼