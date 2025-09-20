認超市偷500元貨 男警罰2000

6月犯案現已退休 無經濟問題

被告黃德明（55歲，報稱公務員）承認一項企圖盜竊罪。辯方求情透露，被告現已退休，沒經濟問題，又稱被告第一時間認罪，希望法庭判處罰款。

案情稱，被告2025年6月28日下午步出秀茂坪樂華商場百佳超級市場時，店門閘口防盜裝置響起。收銀處職員把被告帶進店內，他的個人手推車留在店外，屬於百佳的手推車則被推入店內。職員發現百佳手推車內的貨品總值244.5元，而被告已付款。職員其後到店外取被告個人手推車，被告突然衝上前取車並企圖逃走。另一職員追上前捉住他的手，被告則推了職員的頸一下。職員稱要報警，被告棄車逃去。

百佳手推車貨物已付 個人手推車沒繳

超巿經理發現，被告個人手推車約有20件貨品，總值577.1元，未有付款。被告7月3日被捕，於警誡錄影會面承認沒為個人手推車的貨品付款，事件只是「一宗意外」，但之後又承認有不誠實。

根據控罪，被告企圖竊取物品包括兩包急凍三文魚柳、兩包豬肉、兩包齋燒鵝、兩包香口珠、兩罐沙甸魚罐頭、一罐甘草欖、一盒咖哩、一包蜜味金沙骨、一包赤小豆、一包泡菜、一包煙燻腸、一包三文治火腿片、一包急凍珍珠蠔、一包急凍去殼虎蝦、一包芝士片。

【案件編號：KTCC 1789/25】