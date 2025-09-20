盧煜明籲教授改觀念 多申知識產權勿只專注論文

盧煜明昨在中大康本國際學術園出席「中大創業日2025」開幕禮暨專題講座。被問及如何推動學術研究流向市場，他稱現時很多教授認為知識產權非其主要任務，舉例更重視論文發表和於會議發言。盧建議，研究團隊一旦有好的想法，就應盡快申請知識產權，並同步推展研究和產品化。

憶回港時煲血漿 好構想未必需多資金

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁駱美琪亦出席專題講座，與盧煜明對談。她稱，現時經濟環境下資金缺乏，基金經理籌集投資困難，初創團隊則更艱難，強調應做到「精簡」，舉例可透過人工智能簡化辦公流程，以小團隊執行行動，爭取以最少資源達到目標，又呼籲初創企業審慎使用投資。

盧煜明憶述1997年回港時，本港創科環境仍未建立，只能做資金需求較低的實驗，「拿血漿當煲麵這樣煲，煲5分鐘取幾滴出來化驗」，最後還是發掘出母親血漿含有胎兒DNA，強調若有好的構想，科研未必需要太多資金。

阿里基金籲初企放眼灣區東南亞市場

駱美琪稱，現時初創企業應以生存首要目標，呼籲放眼香港以外市場如大灣區、東南亞等。她說東南亞市場對人工智能人才和項目需求較大，可藉這些吸引東南亞投資人，發展當地市場。她又說，投資機構主要看重科研項目兩大關鍵特質，一是「技術壁壘」，即科技含量要夠深，不易被抄襲，呼籲初創企業建立完善的知識產權保護策略；二是產品能於市場流通，建議初創公司思考清楚產品能解決的市場痛點。