明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

盧煜明籲教授改觀念 多申知識產權勿只專注論文

【明報專訊】中文大學「中大創業日2025」昨起一連兩日在中大舉行。中大校長盧煜明出席專題講座時呼籲大學教授改變觀念，不能只專注於發表論文，要將申請知識產權作為核心任務之一，從而真正發揮研究的影響力；他又憶述自己研究經歷，稱若有好的構想，科研未必需投入很多資源。

盧煜明昨在中大康本國際學術園出席「中大創業日2025」開幕禮暨專題講座。被問及如何推動學術研究流向市場，他稱現時很多教授認為知識產權非其主要任務，舉例更重視論文發表和於會議發言。盧建議，研究團隊一旦有好的想法，就應盡快申請知識產權，並同步推展研究和產品化。

憶回港時煲血漿 好構想未必需多資金

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁駱美琪亦出席專題講座，與盧煜明對談。她稱，現時經濟環境下資金缺乏，基金經理籌集投資困難，初創團隊則更艱難，強調應做到「精簡」，舉例可透過人工智能簡化辦公流程，以小團隊執行行動，爭取以最少資源達到目標，又呼籲初創企業審慎使用投資。

盧煜明憶述1997年回港時，本港創科環境仍未建立，只能做資金需求較低的實驗，「拿血漿當煲麵這樣煲，煲5分鐘取幾滴出來化驗」，最後還是發掘出母親血漿含有胎兒DNA，強調若有好的構想，科研未必需要太多資金。

阿里基金籲初企放眼灣區東南亞市場

駱美琪稱，現時初創企業應以生存首要目標，呼籲放眼香港以外市場如大灣區、東南亞等。她說東南亞市場對人工智能人才和項目需求較大，可藉這些吸引東南亞投資人，發展當地市場。她又說，投資機構主要看重科研項目兩大關鍵特質，一是「技術壁壘」，即科技含量要夠深，不易被抄襲，呼籲初創企業建立完善的知識產權保護策略；二是產品能於市場流通，建議初創公司思考清楚產品能解決的市場痛點。

上 / 下一篇新聞

執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節
執業證書考慮教師進修 「不止學術」 蔡若蓮：對現職影響微 陳國基：憂「離職10年再教」者脫節
修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分
修例放《施政》附篇 陳：都係報告一部分
直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足
直資校試行擴收非本地生 蔡：因配套較足
輸勞收緊限侍應初級廚師 孫玉菡：要動態精準
輸勞收緊限侍應初級廚師 孫玉菡：要動態精準
未來10年熟地未涵人工島 七成自北都 總供應2600公頃遜去年預測 可建公私房屋逾40萬伙
未來10年熟地未涵人工島 七成自北都 總供應2600公頃遜去年預測 可建公私房屋逾40萬伙
北都稅務優惠「度身訂做」 陳茂波：可採回饋方式
北都稅務優惠「度身訂做」 陳茂波：可採回饋方式
甯漢豪：地積比轉移須審批 撥地「樓換樓」不礙財政
甯漢豪：地積比轉移須審批 撥地「樓換樓」不礙財政
認生活成本高削競爭力 李家超：當局細研對策
認生活成本高削競爭力 李家超：當局細研對策
燒炭不遂父昏迷 子認圖謀殺 欠租欠債不堪壓力 未求助同住家人
燒炭不遂父昏迷 子認圖謀殺 欠租欠債不堪壓力 未求助同住家人
兩婦靜脈輸注後休克 衛署：已停公司相關服務
兩婦靜脈輸注後休克 衛署：已停公司相關服務
星薈發結業聲明 無提退款 事主促賠
星薈發結業聲明 無提退款 事主促賠
全運會次批門票今售 劍擊票價最貴329元
全運會次批門票今售 劍擊票價最貴329元
山景邨高空墜石油氣罐 警上樓搜索未果
山景邨高空墜石油氣罐 警上樓搜索未果
海關偵破網購假貨集團拘7人
海關偵破網購假貨集團拘7人
物流署長陳嘉信退休休假 採購總監同退下 李家超：離任前管理制仍適用 審計：冒牌水大致查完
物流署長陳嘉信退休休假 採購總監同退下 李家超：離任前管理制仍適用 審計：冒牌水大致查完
採購指引2019修改後 物流署逾八成用評分制
採購指引2019修改後 物流署逾八成用評分制
認超市偷500元貨 男警罰2000
認超市偷500元貨 男警罰2000
教師非禮兩少女罪脫 官：明顯越界
教師非禮兩少女罪脫 官：明顯越界
病貓捱踢後亡 內地生囚5月 疑因不滿隨處便溺 官：犯案「文明社會不容」
病貓捱踢後亡 內地生囚5月 疑因不滿隨處便溺 官：犯案「文明社會不容」
樺加沙料周三最近港 沿岸或水浸
樺加沙料周三最近港 沿岸或水浸
民辦鹽田梓藝術節下月開 29單位自負盈虧參與
民辦鹽田梓藝術節下月開 29單位自負盈虧參與
藥款有別控罪所指 涉偷藥醫生罪脫
藥款有別控罪所指 涉偷藥醫生罪脫
綁架商人索120萬 3漢囚6年至8年半
綁架商人索120萬 3漢囚6年至8年半
九市速遞：40年深圳高球場畫句號 位處福田中心 改建體育公園
九市速遞：40年深圳高球場畫句號 位處福田中心 改建體育公園
九市速遞：前海香港設計賽 天橋街區得獎作顯多元創意
九市速遞：前海香港設計賽 天橋街區得獎作顯多元創意
九市速遞：第五屆大灣區文化藝術節揭幕
九市速遞：第五屆大灣區文化藝術節揭幕
九市速遞：中山薦港澳人買樓可獲獎金
九市速遞：中山薦港澳人買樓可獲獎金
灣區手記：不貼地文案 ／文：尚東美
灣區手記：不貼地文案 ／文：尚東美
【Emily】李鎮強提議衛星發射站做景點 丘應樺：香港無
【Emily】李鎮強提議衛星發射站做景點 丘應樺：香港無
【Emily】灣區專員兼任政制局常秘
【Emily】灣區專員兼任政制局常秘
【Emily】港島南丫島 智能電表全裝好
【Emily】港島南丫島 智能電表全裝好
【Emily】中九繞道兩巴試車 城巴推新機場線 康城出發快40分鐘
【Emily】中九繞道兩巴試車 城巴推新機場線 康城出發快40分鐘
【Emily】迎萬聖節 惡人奸角舞動迪士尼
【Emily】迎萬聖節 惡人奸角舞動迪士尼