港聞

港聞二

物流署長陳嘉信退休休假 採購總監同退下 李家超：離任前管理制仍適用 審計：冒牌水大致查完

【明報專訊】捲入政府採購「冒牌水」樽裝飲用水風波的物流署長陳嘉信昨起停任署長，開始退休前休假；本報同時發現，另一捲入事件的物流署採購科總監曾昭奇亦會退休，繼任人選最少本周初已上任。特首李家超昨回應陳嘉信展開休假時重申，仍在調查事件及責任，公務員正式離任前，管理制度仍適用。審計署表示，個別人員休假不影響調查，又說調查工作大致完成，已着手撰寫建議書。

物流署無直接回應曾昭奇是否退休，只說審計署審查若發現疏忽或違規等人為因素，必定會按照公務員紀律機制嚴肅處理。有議員則說，即使公務員離開政府，一旦調查認定責任，制度上也有機制懲處。

採購總監已由首席供應主任內部晉升

1987年加入政府的陳嘉信已屆退休年齡，在延長退休期間遇上「冒牌水」風波，事件中他負責拍板涉事招標不沿用評分制。政府昨刊憲公布陳展開退休前休假，由副署長賴黃淑嫻署任。在「冒牌水」事件的投標標書落款簽名的曾昭奇，名字日前已在政府電話簿消失，由同屬採購科一名首席物料供應主任內部晉升。本報本周內三次致電曾昭奇在任使用的電話，電話無接通或掛線。

李家超昨接受now新聞台《大鳴大放》訪問稱，政府仍在調查「冒牌水」事件，評論責任誰屬太早，不過「公務員未正式strike off strength（正式離開政府）、仍在休假時也是公務員，公務員的管理制度仍適用」。

許正宇稱退休正常安排 議員指可罰福利

財庫局長許正宇昨回應，「Carlson（陳英文名）的（退休）安排是正常安排」。至於倘調查結果稱陳嘉信須負責、退休後是否仍須負責，許說公務員制度現已有機制處理。

審計署表示，審計旨在審查有關規則及遵從情况，個別人員休假不影響工作；又說調查工作大致完成，現已着手撰寫建議書，稍後會告知受審查組織結果和建議。對於會否因應審計署結果考慮跟進陳、曾二人責任，公務員事務局稱財庫局已回應，沒有進一步補充。

選委會議員江玉歡說，萬一將近退休的公務員有責任，減薪或提早退休等選項雖然有限，但現行制度可嚴重訓誡、罰款、要求解僱等，經紀律程序處理後，均影響退休福利。她表示，目前陳嘉信仍是公務員，但強調休假是權利，與調查是兩件事。立法會帳委會副主席謝偉俊說，理論上公務員退休後仍可受一定規管，例如在適當情况下可減免退休金。

李：倘常秘是部門首長 亦納新責任制

另外，《施政報告》提出設立「部門首長責任制」，未提及涵蓋的首長職級。李家超在有線節目《有理有得傾》確認若常任秘書長是部門首長，會涵蓋在責任制內，稱責任制不是針對階級而是針對角色。他說公務員敘用委員會的調查針對公務員，若調查發現政策問題，便由政治問責制處理司局長責任。至於若涉事部門首長將退休或已退休，李說會按一貫的公務員管理制度跟進。

明報記者

