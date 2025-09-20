灣區手記：不貼地文案 ／文：尚東美

幻想歸幻想，這些年接觸過不少內地發的新聞稿，印象最深有兩篇，一篇是長達逾萬字的「抒情文」，講述某個活動的舉行多麼振奮人心，參與者如何熱烈歡迎，公眾怎樣翹首以待，活動結果如此成績斐然，然而筆者看畢後，究竟是一場什麼活動？在什麼地方和什麼時間舉行？活動透露了什麼資訊？好像沒看到。至於另一篇此前也曾提及，是關於某個便民辦事處開幕，用了300字寫下所有出席嘉賓，卻沒有提辦事處地址。

最近又有幸看到第三篇，介紹文化藝術節開鑼，只是沒提到任何購票渠道，翻查幾份報道也是新聞稿照字搬紙，而評論區不乏網友留言「怎買飛」，可見如此重要信息卻竟然沒寫下。

有行家便一針見血：「新聞稿是給領導看，詞藻當然要華美，格局當然要高大上，所以活動日期可以不寫，辦公地址可以漏掉，但領導講辭一定要有，嘉賓名單一定要齊，至於對百姓實不實用，那不是優先考慮之列。」可惜是苦了筆者，要把這些不貼地文案改寫成能給公眾看的實用資訊，花的時間足夠抄貼很多篇新聞稿了。

文：尚東美