明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：高德參戰 內地餐飲推介爭崩頭

【明報專訊】無論是北上消費還是約親朋好友聚餐，現代人在選擇餐廳時早已習慣參考各類餐飲指南和用戶評價。在香港，「OpenRice」（開飯喇）作為歷史最悠久的飲食資訊平台，長期佔據主導地位；在內地，「大眾點評」則是消費者尋找美食的首選工具。然而，這個市場格局正迎來巨大變革。阿里巴巴（9988）旗下的高德地圖近期推出全新「掃街」功能，並宣布投入10億元人民幣補貼，直接挑戰美團（3690）旗下大眾點評的市場領導地位。這場美食應用大戰正在激烈升溫，消費者無疑將成為最大受益者。

明報記者 龍彩霞

高德地圖一向以導航功能見長，作為一個擁有10億級用戶、日活躍用戶峰值達1.8億的國民級應用程式，高德地圖每天產生1.2億次生活服務相關的AI搜索，日導航總里程超過15億公里，基於上述這些數據，高德「掃街榜」才得以將用戶的真實行動量化為對商家的評價。新推出的「掃街」功能整合了美食探索與優惠券發放系統，用戶憑高德地圖導航發掘沿途餐廳，並直接領取優惠券。以深圳潮榮海鮮大飯店為例，消費者打開高德地圖，若食滿280元（人民幣，下同），可減14元或以359元享用4人海鮮套餐。高德10億元補貼計劃涵蓋街頭小吃到高級餐廳的各類餐飲消費，優惠幅度因不同餐券而異，部分新用戶可享受首單立減20元的特別優惠。

高德宣布發放10億元補貼

目前「掃街榜」已覆蓋內地逾300城市、160萬線下服務商家。「掃街榜」以餐飲美食為切入點，涵蓋吃喝玩樂、出行及酒店旅遊等各生活服務領域，向用戶呈現線下商家受歡迎程度。

大眾點評逾20年數據庫成護城河

根據QuestMobile數據顯示，今年8月美團旗下大眾點評日均活躍用戶規模為3260萬。雖然高德地圖掃街功能上線後，開始與大眾點評分庭抗禮，惟大眾點評作為中國最早的餐飲評價平台，積累超過20年的用戶評價數據，數據庫包含數億條用戶評價，每年新增餐廳評論超過1000萬條。這些海量數據為大眾點評構成一道堅固護城河，成為消費者就餐選擇的重要參考。消費者還會用大眾點評旗下「黑珍珠餐廳指南」，該榜被譽為「中國版米芝蓮」，涵蓋國內外30多座城市，每年評選出約300家高端餐廳。此外，年度「必吃榜」餐廳評選更是覆蓋全國100多個城市，包含超過1500家品質餐廳，成為消費者尋找美食的重要參考。

近年餐飲平台市場出現一些「刷好評」和「職業差評師」現象，部分商家通過贈送小菜或折扣等方式換取顧客好評，影響評分真實度。為應對此問題，點評平台不斷升級算法，加強對虛假評價的識別能力，但要完全杜絕仍非易事。

美團高效配送網絡具優勢

另外，北上覓食不可能不使用美團App，截至7月數據顯示，全量配送訂單平均送達時間為34分鐘，這種效率極大滿足了現代人對便捷生活的需求。美團過去一年服務用戶達7.7億，美團的優勢在於其極高效的配送網絡和智能調度系統。此外，美團還通過大數據分析用戶偏好，提供個性化推薦，其算法能夠根據用戶過往訂單、搜索紀錄和地理位置等因素，精準預測用戶可能喜歡的餐廳和菜品。

除了傳統的美食App外，小紅書作為內地熱門的社交平台，近年也成為年輕人尋找美食的重要渠道。根據小紅書官方最新通案，平台擁有3億活躍用戶，內容分享者超1億，月均搜尋滲透率達70%。平台上的美食相關筆記超過4000萬篇，日均新增美食內容約10萬條。

小紅書的特色在於其濃厚的社交屬性和用戶分享，許多用戶會發布詳盡的旅遊攻略、購物推薦和美食評論，內容常輔以大量高清圖片和視頻，極具參考價值。例如，在小紅書上搜索「深圳美食攻略」，便能找到數萬篇圖文並茂的餐廳推薦，包括許多剛開業不久還未登上傳統平台的新晉餐廳。小紅書的內容分發機制側重於興趣推薦，而非純粹的距離或評分排序，這使得用戶能夠發現更多個性化的小眾餐廳。平台還發展出了獨特的「打卡文化」，許多用戶會專門前往網紅餐廳拍照分享，進一步推動了這些餐廳的知名度。

小紅書適合尋網紅店小眾餐廳

隨着選擇增多，消費者的使用行為也發生變化。數據顯示，超過70%的用戶會在就餐前查詢多個平台做比較，平均每個用戶會安裝2.3個餐飲相關應用。根據不同情境選擇不同平台，如計劃正式晚餐前先參考大眾點評的評分和「黑珍珠」榜單；工作日午餐則會透過美團外賣迅速解決；周末探索陌生區域時，會使用高德地圖的「掃街」功能發掘周邊好去處；尋找網紅餐廳和小眾美食則會瀏覽小紅書。

高德地圖的「掃街榜」目前已覆蓋全國超過300個城市，涵蓋160萬個線下商家。該服務從餐飲美食切入，正逐步擴展至吃喝玩樂、出行及酒店旅遊等多元生活服務領域，反映線下商家的熱度。其排名機制主要基於兩方面：一是用戶的搜索、收藏、導航等行為數據，二是用戶的評價。同時，美團和大眾點評也在不斷升級技術。美團正在測試無人配送車和無人機送餐服務，未來或進一步提升配送效率；大眾點評則強化視頻內容和直播功能，邀請知名美食博主入駐，增強內容吸引力。

無論是高德的地圖優勢，大眾點評的評價深度，美團的配送效率，還是小紅書的社交活力，都在共同推動着中國餐飲服務行業的數字化轉型，這對特別熱愛美食的消費者來說，實屬大贏家。

[活在灣區]

相關字詞﹕活在灣區

上 / 下一篇新聞