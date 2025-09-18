活在灣區：高德參戰 內地餐飲推介爭崩頭

明報記者 龍彩霞

高德地圖一向以導航功能見長，作為一個擁有10億級用戶、日活躍用戶峰值達1.8億的國民級應用程式，高德地圖每天產生1.2億次生活服務相關的AI搜索，日導航總里程超過15億公里，基於上述這些數據，高德「掃街榜」才得以將用戶的真實行動量化為對商家的評價。新推出的「掃街」功能整合了美食探索與優惠券發放系統，用戶憑高德地圖導航發掘沿途餐廳，並直接領取優惠券。以深圳潮榮海鮮大飯店為例，消費者打開高德地圖，若食滿280元（人民幣，下同），可減14元或以359元享用4人海鮮套餐。高德10億元補貼計劃涵蓋街頭小吃到高級餐廳的各類餐飲消費，優惠幅度因不同餐券而異，部分新用戶可享受首單立減20元的特別優惠。

高德宣布發放10億元補貼

目前「掃街榜」已覆蓋內地逾300城市、160萬線下服務商家。「掃街榜」以餐飲美食為切入點，涵蓋吃喝玩樂、出行及酒店旅遊等各生活服務領域，向用戶呈現線下商家受歡迎程度。

大眾點評逾20年數據庫成護城河

根據QuestMobile數據顯示，今年8月美團旗下大眾點評日均活躍用戶規模為3260萬。雖然高德地圖掃街功能上線後，開始與大眾點評分庭抗禮，惟大眾點評作為中國最早的餐飲評價平台，積累超過20年的用戶評價數據，數據庫包含數億條用戶評價，每年新增餐廳評論超過1000萬條。這些海量數據為大眾點評構成一道堅固護城河，成為消費者就餐選擇的重要參考。消費者還會用大眾點評旗下「黑珍珠餐廳指南」，該榜被譽為「中國版米芝蓮」，涵蓋國內外30多座城市，每年評選出約300家高端餐廳。此外，年度「必吃榜」餐廳評選更是覆蓋全國100多個城市，包含超過1500家品質餐廳，成為消費者尋找美食的重要參考。

近年餐飲平台市場出現一些「刷好評」和「職業差評師」現象，部分商家通過贈送小菜或折扣等方式換取顧客好評，影響評分真實度。為應對此問題，點評平台不斷升級算法，加強對虛假評價的識別能力，但要完全杜絕仍非易事。

美團高效配送網絡具優勢

另外，北上覓食不可能不使用美團App，截至7月數據顯示，全量配送訂單平均送達時間為34分鐘，這種效率極大滿足了現代人對便捷生活的需求。美團過去一年服務用戶達7.7億，美團的優勢在於其極高效的配送網絡和智能調度系統。此外，美團還通過大數據分析用戶偏好，提供個性化推薦，其算法能夠根據用戶過往訂單、搜索紀錄和地理位置等因素，精準預測用戶可能喜歡的餐廳和菜品。

除了傳統的美食App外，小紅書作為內地熱門的社交平台，近年也成為年輕人尋找美食的重要渠道。根據小紅書官方最新通案，平台擁有3億活躍用戶，內容分享者超1億，月均搜尋滲透率達70%。平台上的美食相關筆記超過4000萬篇，日均新增美食內容約10萬條。

小紅書的特色在於其濃厚的社交屬性和用戶分享，許多用戶會發布詳盡的旅遊攻略、購物推薦和美食評論，內容常輔以大量高清圖片和視頻，極具參考價值。例如，在小紅書上搜索「深圳美食攻略」，便能找到數萬篇圖文並茂的餐廳推薦，包括許多剛開業不久還未登上傳統平台的新晉餐廳。小紅書的內容分發機制側重於興趣推薦，而非純粹的距離或評分排序，這使得用戶能夠發現更多個性化的小眾餐廳。平台還發展出了獨特的「打卡文化」，許多用戶會專門前往網紅餐廳拍照分享，進一步推動了這些餐廳的知名度。

小紅書適合尋網紅店小眾餐廳

隨着選擇增多，消費者的使用行為也發生變化。數據顯示，超過70%的用戶會在就餐前查詢多個平台做比較，平均每個用戶會安裝2.3個餐飲相關應用。根據不同情境選擇不同平台，如計劃正式晚餐前先參考大眾點評的評分和「黑珍珠」榜單；工作日午餐則會透過美團外賣迅速解決；周末探索陌生區域時，會使用高德地圖的「掃街」功能發掘周邊好去處；尋找網紅餐廳和小眾美食則會瀏覽小紅書。

高德地圖的「掃街榜」目前已覆蓋全國超過300個城市，涵蓋160萬個線下商家。該服務從餐飲美食切入，正逐步擴展至吃喝玩樂、出行及酒店旅遊等多元生活服務領域，反映線下商家的熱度。其排名機制主要基於兩方面：一是用戶的搜索、收藏、導航等行為數據，二是用戶的評價。同時，美團和大眾點評也在不斷升級技術。美團正在測試無人配送車和無人機送餐服務，未來或進一步提升配送效率；大眾點評則強化視頻內容和直播功能，邀請知名美食博主入駐，增強內容吸引力。

無論是高德的地圖優勢，大眾點評的評價深度，美團的配送效率，還是小紅書的社交活力，都在共同推動着中國餐飲服務行業的數字化轉型，這對特別熱愛美食的消費者來說，實屬大贏家。

[活在灣區]