明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

Botox誤殺案 警：被告稱治事主哮喘

【明報專訊】私人銀行副總裁張淑玲2018年在一間醫務診所注射「Botox針」後死亡，涉案九旬主診醫生李宏邦被控一項誤殺罪，案件昨日在高院續審。案發後到場了解的警員供稱，被告向自己表示事主因哮喘求醫，曾給她服用半片藥，但當追問餘下藥片去向，被告表現得十分不適、呼吸困難，要求喝水。辯方質疑相關部分沒有記錄在記事冊中，警員稱準備記錄時因被告的狀况而中斷，當時亦不認為屬罪案現場。

辯質疑記事冊未錄

警稱因先為不適被告斟水

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲（52歲）。控方昨日繼續就被告有否干犯涉案行為舉證，並傳召現職土木工程師、時任輔警陳偉傑作供，陳指當年11月11日約下午5時06分，他與軍裝警員劉樹生到涉案診所處理一宗患者暈倒的個案，事主送院前，被告妻子拿出事主手袋，被告兒子、同為醫生的李明昇則曾問是否需跟車前往醫院。

另外，作供的劉樹生稱，他在診所詢問被告有關事主的情况、有否為她提供任何藥物或打針，被告表示事主因哮喘發作求醫，遂給她半片藥；當被問到餘下藥片如何處理時，被告表現不適，沒有回答。劉引述當時李明昇補充，原先他與母親在尖沙嘴逛街，在下午4時46分突接獲被告來電求助，遂前往診所協助急救和報案。

辯方被盤問下稱，警務人員應就刑事案件中的對話，在記事冊中抄錄下來，但內容只有李明昇的部分，劉同意，稱因被告表現不適，因此準備記錄之際，決定先為他斟水，而且「嗰一刻我唔同意係一個罪案現場」。法官郭啟安問到，據紀錄劉的口供於11月14日錄取，劉如何記得與被告的對話，劉稱是憑即時記憶。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 137/22】

上 / 下一篇新聞