Botox誤殺案 警：被告稱治事主哮喘

辯質疑記事冊未錄

警稱因先為不適被告斟水

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲（52歲）。控方昨日繼續就被告有否干犯涉案行為舉證，並傳召現職土木工程師、時任輔警陳偉傑作供，陳指當年11月11日約下午5時06分，他與軍裝警員劉樹生到涉案診所處理一宗患者暈倒的個案，事主送院前，被告妻子拿出事主手袋，被告兒子、同為醫生的李明昇則曾問是否需跟車前往醫院。

另外，作供的劉樹生稱，他在診所詢問被告有關事主的情况、有否為她提供任何藥物或打針，被告表示事主因哮喘發作求醫，遂給她半片藥；當被問到餘下藥片如何處理時，被告表現不適，沒有回答。劉引述當時李明昇補充，原先他與母親在尖沙嘴逛街，在下午4時46分突接獲被告來電求助，遂前往診所協助急救和報案。

辯方被盤問下稱，警務人員應就刑事案件中的對話，在記事冊中抄錄下來，但內容只有李明昇的部分，劉同意，稱因被告表現不適，因此準備記錄之際，決定先為他斟水，而且「嗰一刻我唔同意係一個罪案現場」。法官郭啟安問到，據紀錄劉的口供於11月14日錄取，劉如何記得與被告的對話，劉稱是憑即時記憶。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 137/22】