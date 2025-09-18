明報新聞網
今明或掛更高風球 另熱帶氣旋下周入南海

【明報專訊】天文台昨晚9時20分發出1號戒備信號。中心風力每小時55公里、位於呂宋的熱帶氣旋昨晚已進入本港800公里範圍，預料未來一兩日橫過南海東北部，逐漸增強，大致移向廣東東部沿岸，天文台稱會視乎其強度、其強風區與本港距離及本地風力變化，評估是否需在今日稍後至明日（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。天文台預測另一個熱帶氣旋即將在菲律賓以東海域形成，下周初進入南海北部並靠近華南沿岸。

天文台昨晚發出的預測路徑圖顯示，正移向廣東的熱帶氣旋今日傍晚會以熱帶風暴級別進入本港400公里範圍，明晚以強烈熱帶風暴級別在香港以東的汕尾登陸。

下周中狂風大驟雨

天文台稱該熱帶氣旋環流較小，1號戒備信號會在今午前維持，料其明日靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但登陸位置及強度存變數。天文台料本港今日天氣仍酷熱，明日稍後驟雨增，風勢逐漸增強，周末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

另，天文台料另一熱帶氣旋會在菲律賓以東之西北太平洋形成。天文台特別指出，該熱帶氣旋環流較廣闊，並可能會不經過陸地而橫過呂宋海峽進入南海北部，部分電腦預報模式預料其有可能達強颱風或以上強度，預測華南沿岸下周中期天氣會再轉壞，廣泛地區有狂風大驟雨及雷暴，若其採取較接近本港路徑，屆時風暴潮可能較顯著，本港沿岸地區或水浸。

