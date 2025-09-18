今明或掛更高風球 另熱帶氣旋下周入南海

天文台昨晚發出的預測路徑圖顯示，正移向廣東的熱帶氣旋今日傍晚會以熱帶風暴級別進入本港400公里範圍，明晚以強烈熱帶風暴級別在香港以東的汕尾登陸。

下周中狂風大驟雨

天文台稱該熱帶氣旋環流較小，1號戒備信號會在今午前維持，料其明日靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但登陸位置及強度存變數。天文台料本港今日天氣仍酷熱，明日稍後驟雨增，風勢逐漸增強，周末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

另，天文台料另一熱帶氣旋會在菲律賓以東之西北太平洋形成。天文台特別指出，該熱帶氣旋環流較廣闊，並可能會不經過陸地而橫過呂宋海峽進入南海北部，部分電腦預報模式預料其有可能達強颱風或以上強度，預測華南沿岸下周中期天氣會再轉壞，廣泛地區有狂風大驟雨及雷暴，若其採取較接近本港路徑，屆時風暴潮可能較顯著，本港沿岸地區或水浸。