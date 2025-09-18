涉騙19萬前紫荊黨員：主席為獲捐獻提收購

謂獲捐千萬 金主代表自稱國安公署

被告李佳斌（30歲）案發時為紫荊黨辦公室副主任。被告自辯稱，2021年3月他為香港長者文化交流促進會的副秘書長，同年經該會會長介紹下認識李山，其後李山透露，紫荊黨將收取一筆1000萬元捐獻，惟該黨不便收款，最好由慈善公司收款以開具免租發票；惟他當時沒有渠道找到潛在賣家，故求助會長人脈，並在對方幫助下聯絡到賣方。

李稱，其間李山邀請被告到港島香格里拉酒店咖啡店與一名劉姓男子見面，對方一見面即送贈一盒茶葉，令被告印象深刻，因為茶葉有標示為「中南海特供」；被告一度以為對方是中央軍委人員，後來對方聲稱自己是國安公署委派人員，且是金主方代表；3人第二次見面，劉確認收購「共同走過」，並稱公司名稱改得好。被告另說他不清楚獻金背景，只知道由「官方單位」捐獻。

指主席改大收購價 20萬交金主方

同年8月，被告交申請表及通過面試後加入紫荊黨。被告自言加入紫荊黨是為日後能代表該黨參選，當時李山讚揚被告有條件為該黨參選；其後被告為紫荊黨收購「共同走過」，他向賣方確認收購價為20萬元，即時報價給李山及劉，但不知為何，最終李山在會議公布收購價47萬。

被告先向賣方墊付1萬按金，其後根據李山指示從黨員汪韌收到首筆款項20萬，轉交賣方代表，賣方無提供收據文件；其後被告再從汪韌收到第二筆款項約26萬，當中約6萬轉交賣方，他另根據李山及劉的吩咐，將餘下20萬交給劉。被告堅稱「我冇私吞」，並稱他墊付1萬元至今未收回。

被告稱對話已刪 控方質疑虛構

被告又稱，後來李山說不知道何時才能收到捐獻，「共同走過」已無用處，並將「共同走過」留給被告管理，要求被告支付收購價。控方盤問，質疑被告能否提供任何證明顯示劉的存在，被告稱他的手機內存不足，他與劉在WeChat對話信息已被刪除。控方指出，被告虛構劉的存在，實情是被告向李山虛報收購價46萬元，並私吞差額19萬。被告表示不同意。

【案件編號：ESCC 234/25】

