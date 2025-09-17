國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次

政府設立慶祝國慶專題網站，列出各項慶祝活動及優惠，其中政府舉行22項「亮點慶祝活動」，主要由各區民政事務處與地區團體舉辦，例如中西區民政處將於下周二（23日）至下月12日在金鐘太古廣場舉辦「匠心華采」微型藝術展。

「其他慶祝活動」至昨日有208項，包括多區民政處在當區設國慶裝置、下周五（26日）香港管弦樂團主辦的「國慶音樂會：英雄與傳說之歌」，以及由渠務處與工程學會年底合辦的「國際污水處理技術論壇」等。

各區辦展設裝置 博物館免費入場

政府和各界亦推出不同優惠，其中活化歷史建築伙伴計劃的14個項目，將於本月中至下月底加開免費導賞團；康文署轄下多個博物館、球場、泳池在國慶當日免費入場。

香港地產建設商會13個集團旗下逾百個商場及百貨公司，即日至本年底會提供不同優惠；飲食業界逾千間食肆及商戶，將於國慶當日提供指定菜式或餐飲優惠等。