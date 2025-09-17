明報新聞網
港聞

港聞一

國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次

【明報專訊】今年是國慶76周年，特首李家超昨日出席行政會議前表示，政府將舉行多項慶祝活動，並與各界推出多項優惠（見表）。國慶當日早上，特區政府將舉行升旗儀式及國慶酒會，當晚維港上空將舉辦以「維港煙花 閃耀中華」為題的煙花匯演；翌日晚上則舉行文藝晚會，多間電視台會直播。優惠方面，全港戲院在國慶當日推出半價戲票，包括任何格式及種類的電影，料可吸引19萬人次觀眾；另全線電車可免費乘搭等。

政府設立慶祝國慶專題網站，列出各項慶祝活動及優惠，其中政府舉行22項「亮點慶祝活動」，主要由各區民政事務處與地區團體舉辦，例如中西區民政處將於下周二（23日）至下月12日在金鐘太古廣場舉辦「匠心華采」微型藝術展。

「其他慶祝活動」至昨日有208項，包括多區民政處在當區設國慶裝置、下周五（26日）香港管弦樂團主辦的「國慶音樂會：英雄與傳說之歌」，以及由渠務處與工程學會年底合辦的「國際污水處理技術論壇」等。

各區辦展設裝置 博物館免費入場

政府和各界亦推出不同優惠，其中活化歷史建築伙伴計劃的14個項目，將於本月中至下月底加開免費導賞團；康文署轄下多個博物館、球場、泳池在國慶當日免費入場。

香港地產建設商會13個集團旗下逾百個商場及百貨公司，即日至本年底會提供不同優惠；飲食業界逾千間食肆及商戶，將於國慶當日提供指定菜式或餐飲優惠等。

