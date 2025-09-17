明報新聞網
港聞

港聞一

中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色

【明報專訊】月初在中環海濱舉行的香港國際熱氣球節，因原定熱氣球載人升空項目叫停，引來購票者不滿，主辦方最終安排退款。特首李家超昨日稱，現時中環海濱用地的場地租賃和管理外判予私營機構，租期至明年中屆滿，新租約條款將加強政府管理角色。他又提及以往海洋公園曾發生有人受傷的熱氣球事故，監管「一定要嚴格」，相信監管及推動活動的部門將考慮如何更透明、更適時發放信息。

海園曾現氣球事故 稱監管要嚴格

根據資料，2012年6月28日，海洋公園機動遊戲「七彩昇空天地」載人巨型氦氣球在約20米半空漏氣急墜，5名遊客受傷。

李家超昨出席行政會議前稱，不少市民均喜歡熱氣球，此類盛事將令香港更多姿多彩，「（政府部門）有宣傳也是正常的」，但當監管機構發現活動未必達標時，亦要發放信息，讓市民更掌握情况。

「多意見是好」 黃金周觀察東壩情况

另外，西貢萬宜水庫東壩在臨近五一黃金周時迫滿旅客，政府原擬禁止的士於周末、公眾假期及內地黃金周「朝九晚六」駛入，惟臨門煞停。李家超稱，過去周末人群管理、交通管理及資訊發放已勝從前，當局將在國慶黃金周觀察加強管理後的情况，並會多發放信息，鼓勵遊客揀選不算繁忙的時段前往，分散人流。對於叫停禁令是否涉及對地區諮詢不足，他說政府需平衡推動旅遊、保育及確保市民日常生活不受太大影響，每個意見均有助當局解決問題，「多意見是好的」。

