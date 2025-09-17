明報新聞網
港聞

港聞一

國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道

【明報專訊】內地「十一黃金周」將至，旅遊業議會昨日表示，今年國慶黃金周假期較去年多一天，當中包括中秋節，估計整體內地訪客達150萬人次，較去年同期多約一成，對市道感樂觀。酒店業聯會表示，國慶黃金周期間，傳統旅遊旺區的客房預訂率目前已超過九成，展望全港酒店也能達至九成入住率。旅遊界立法會議員姚柏良表示，旅遊業正穩步復蘇，11月至年底亦迎接全運會等盛事，「如果10月份好，第四季（旅業表現）不會差得去邊」。

料中秋前後赴港者各半 延黃金周效應

旅遊及酒店業代表昨與傳媒茶敘，提及業界對「十一黃金周」的展望。旅遊業議會主席譚光舜表示，10月1日維港國慶煙花匯演、中秋節習俗大坑舞火龍等皆能吸引旅客，估計黃金周內地訪客達150萬人次，較去年同期約122萬人次多約一成，形容業界已完全準備好招待旅客。他亦估計，黃金周約有1300個內地旅行團訪港，涉約4.5萬名旅客，同樣按年增一成，而內地旅行團仍屬小眾市場，料佔總體內地訪客3%。

旅議會總幹事楊淑芬補充，今年國慶黃金周歷時8天，留意到部分內地旅客視香港為「一程多站」的起點，在觀賞國慶煙花匯演後轉飛馬來西亞等地。她說，今年國慶黃金周亦包括中秋節正日（10月6日），相信一半旅客傾向在中秋節前赴港，一半則傾向在中秋節後，不似以往集中在黃金周首兩三天，相信有助延長黃金周效應，利好市道。

內地客出境酒店搜索增 港排第四

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉估計，位於尖沙嘴等傳統旺區的酒店在黃金周內已有九成預訂率，料其他地區的酒店入住率均能超過八成。攜程集團酒店業務部港澳區總經理梁嘉欣亦引述數據稱，內地用戶的出境酒店搜索量已按年增40%，香港位居第四，前三名分別為日本、泰國及韓國。

客量遜疫前 旅發局：或不需求追回

旅遊發展局昨日公布上月訪港旅客達515萬人次，按年增16%，再創新冠疫情後新高，而今年首8個月累計約3300萬人次訪港，按年增12%，惟兩者皆未及疫前水平。楊淑芬表示，疫前水貨客活躍，推高訪港旅客數字，加上疫後旅遊模式截然不同，或不需再追求疫前數字，應改為追求旅客在香港的體驗質素。

首8月非內地客增16% 多台韓日澳

旅發局亦提及，今年首8個月訪港內地旅客達2553萬人次，按年增11%；而非內地旅客亦錄得765萬人次，按年增16%，其中短途市場以台灣、韓國、日本表現較好，長途市場則以澳洲表現最佳。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

