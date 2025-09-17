明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

空殼公司洗錢26億 4人被捕

【明報專訊】海關偵查發現有洗黑錢集團利用空殼公司於一年半內清洗約26億元懷疑犯罪得益，上月底展開代號「閃光」行動並拘捕4人，包括兩名主腦及兩名骨幹成員，凍結約250萬元資產，包括銀行存款及物業。海關表示涉案兩名骨幹成員為找換店職員，他們開設空殼公司及銀行戶口，協助清洗大量懷疑犯罪得益。4名被捕人正保釋候查，海關會繼續追查被捕人背景、資金來源及流向，不排除更多人被捕。

3公司50戶口 年半6000宗交易

海關根據情報，今年初鎖定一個犯罪集團及4名涉案人，包括兩名分別53及56歲相信是集團主腦的本地男子，兩人報稱是同一間公司的董事。另外兩人分別為25歲本地男子及52歲本地女子，相信是骨幹成員，他們分別在兩間找換店工作。

海關經深入財富調查，發現兩骨幹成員透過同一秘書公司，分別開設兩間及一間本地公司，報稱業務包括電子器材、貿易及市場營銷，但登記地址並無相關公司營運，3間公司亦無任何貿易報關紀錄，疑為無實質業務的空殼公司。兩名骨幹成員先後利用3間公司開設約50個銀行戶口，集團主腦幕後透過戶口，由前年8月至本年1月頻繁大額交易，共涉約1800個交易對手、約6000宗交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益；最大一宗交易發生於去年，涉款約2600萬元，與公司的財務背景不相稱。

海關財富調查科於上月26日至本月15日採取行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕3男一女，並搜查多個住宅及商業單位，檢獲多部手提電話、電腦、銀行卡、一批公司及銀行文件等。

上 / 下一篇新聞

國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
創科署研發中心自業界收入增29%
創科署研發中心自業界收入增29%
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品