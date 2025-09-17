空殼公司洗錢26億 4人被捕

3公司50戶口 年半6000宗交易

海關根據情報，今年初鎖定一個犯罪集團及4名涉案人，包括兩名分別53及56歲相信是集團主腦的本地男子，兩人報稱是同一間公司的董事。另外兩人分別為25歲本地男子及52歲本地女子，相信是骨幹成員，他們分別在兩間找換店工作。

海關經深入財富調查，發現兩骨幹成員透過同一秘書公司，分別開設兩間及一間本地公司，報稱業務包括電子器材、貿易及市場營銷，但登記地址並無相關公司營運，3間公司亦無任何貿易報關紀錄，疑為無實質業務的空殼公司。兩名骨幹成員先後利用3間公司開設約50個銀行戶口，集團主腦幕後透過戶口，由前年8月至本年1月頻繁大額交易，共涉約1800個交易對手、約6000宗交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益；最大一宗交易發生於去年，涉款約2600萬元，與公司的財務背景不相稱。

海關財富調查科於上月26日至本月15日採取行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕3男一女，並搜查多個住宅及商業單位，檢獲多部手提電話、電腦、銀行卡、一批公司及銀行文件等。