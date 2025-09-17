「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開

簽100萬分手費協議

事後影片再網上流傳

被告李燕林（45歲）否認4項未獲同意下披露個人資料罪、兩項勒索罪，她以普通話作供。被告稱，男事主X於2022年5月及6月發現她發布影片後，要求她簽保密協議，並刪除通訊紀錄及影片，她說「我在他的威脅下不得不簽」。

在協議中，X向她支付的「結束關係一次性財政幫助」金額由X決定，最後由150萬減至100萬元，她在6月17日簽協議。

同年9月27日，X的私人助理Y發現網上再出現相關影片。被告表明影片並非由她發布，而她發現9月影片中的照片與她6月發布的影片一樣，只是9月的照片上新增轉發及讚好等標誌，她懷疑有人早前下載影片後再於9月上傳。X之後發律師信指被告違反協議。

稱屢受滋擾「有看精神科」

被告說「我覺得很困擾，之後我還有看精神科醫生」；另她在本案開審前才知道X於2023年3月再發現網上有影片流傳。被告又稱，她曾收到電話滋擾，有身分不明的人傳信息稱「有人叫我哋同你日日玩」。

被問到是否知道X想保密兩人的婚外情，被告回應稱X起初沒說過，故不知他是否介意，而她沒想過是要公開抑或保密。控方再問被告是否覺得婚外情必須被保密；被告說「就算有些人有太太，都未必會介意」、「好多人的太太都不在意，他（X）說與太太沒感情」。控方指出，被告明知X不想公開關係，卻把兩人見面時的對話錄音，以當作籌碼；被告不同意。案件11月6日續審，被告將續接受盤問。

【案件編號：DCCC 842/23】