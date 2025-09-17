網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜

禁跨境載客 不經平台接客違法

民建聯陳恒鑌及香港新方向張欣宇關注網約車可否提供跨境服務。陳美寶稱港車北上及中港牌常規配額性質上並非用作載客取酬，故不可用作跨境網約車服務；若是持現有出租許可證的私家車，可按現有牌證合法經營，經電話接單亦可，毋須經持牌平台。她強調日後網約車則必須經持牌平台服務，私下用其他方式接「熟客」屬非法。

網約司機必須是車主，選委界何敬康提倡放寬至車主直系親屬亦可當司機；實政圓桌田北辰更建議一車可登記5名司機。陳美寶稱暫傾向不容許車主綁定其他司機，稱此舉會衍生拆帳及租務，要小心平衡。

政府亦擬限網約車總量，陳恒鑌問如何杜絕持牌後無營運的「殭屍牌」；勞聯周小松問會否讓全職網約司機車主優先取得配額。陳美寶稱會與平台了解司機上線時間，而主體法例訂明運輸署長可藉憲報以合適方式分配許可證，會思考如何公平分配。

航運交通界易志明倡議規管網約車收費不應少於的士法定車資。陳美寶稱的士可在街截車，法定車資可免爭拗；網約平台則透過科技及算法讓雙方事先協定價錢，形容是時代發展趨勢，應信奉市場競爭力量，不應硬性制定車資。