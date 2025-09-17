明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜

【明報專訊】政府提出規管網約車服務條例草案，法案委員會昨日首度開會審議。選委界議員江玉歡關注網約車司機與平台之間會否有勞資關係，有意外時乘客如何追討責任。運輸及物流局長陳美寶稱，當局無打算引入勞資關係，形容不想過於複雜，盼保留空間，透過平台與司機之間的合約或協議釐清雙方責任，而政府日後制定平台牌照條款時會關注平台如何與乘客協議。

禁跨境載客 不經平台接客違法

民建聯陳恒鑌及香港新方向張欣宇關注網約車可否提供跨境服務。陳美寶稱港車北上及中港牌常規配額性質上並非用作載客取酬，故不可用作跨境網約車服務；若是持現有出租許可證的私家車，可按現有牌證合法經營，經電話接單亦可，毋須經持牌平台。她強調日後網約車則必須經持牌平台服務，私下用其他方式接「熟客」屬非法。

網約司機必須是車主，選委界何敬康提倡放寬至車主直系親屬亦可當司機；實政圓桌田北辰更建議一車可登記5名司機。陳美寶稱暫傾向不容許車主綁定其他司機，稱此舉會衍生拆帳及租務，要小心平衡。

政府亦擬限網約車總量，陳恒鑌問如何杜絕持牌後無營運的「殭屍牌」；勞聯周小松問會否讓全職網約司機車主優先取得配額。陳美寶稱會與平台了解司機上線時間，而主體法例訂明運輸署長可藉憲報以合適方式分配許可證，會思考如何公平分配。

航運交通界易志明倡議規管網約車收費不應少於的士法定車資。陳美寶稱的士可在街截車，法定車資可免爭拗；網約平台則透過科技及算法讓雙方事先協定價錢，形容是時代發展趨勢，應信奉市場競爭力量，不應硬性制定車資。

上 / 下一篇新聞

國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
創科署研發中心自業界收入增29%
創科署研發中心自業界收入增29%
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
空殼公司洗錢26億 4人被捕
空殼公司洗錢26億 4人被捕
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品