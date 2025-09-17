的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制

運輸及物流局長陳美寶表示，日後有意加入點對點行業的司機可參與筆試，持的士駕駛執照者毋須再考試，便可向運輸署申請網約車駕駛許可證，相信措施有助便利更多新人入行，壯大司機供應。

運輸署表示，的士筆試主要考核對的士營運規例、主要地點和路線，以及《道路使用者守則》等實務知識的掌握，考慮到現時導航科技已能協助的士司機快速尋找目的地及規劃最佳路線，新筆試將大減及簡化著名地方與路線識別試題。

2020曾調整試題 及格率大升

新安排亦將合併現時甲部「的士則例」和乙部「地方及路線試題」為新的甲部「的士營運」，考核的士司機實務知識，包括相關法規及基本地方知識；現有丙部《道路使用者守則》則成為新的乙部。整體試題數目會由90條減至75條，惟各部分的及格標準及考試時間不變。

署方表示，2020年2月亦曾更新考核內容和調整試題數目， 更集中考核的士服務核心知識，發現優化的士筆試對吸引新人投身的士行業有相當正面作用，應考人數由2019年不足1萬增四成至去年近1.4萬；及格率同期亦由37%增至60%。