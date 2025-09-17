明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制

【明報專訊】政府早前擬議網約車司機日後須通過筆試才獲發牌，並統一的士及網約車司機筆試。運輸署昨日公布，11月3日起會實施新的士筆試安排，當中會大幅減少及簡化有關著名地方與路線識別的試題，同時加入的士車隊制度、的士司機違例記分制等提升的士服務質素新措施的試題，以令考核切合實務需要，同時確保及格者具備的士司機應有專業知識及質素。

運輸及物流局長陳美寶表示，日後有意加入點對點行業的司機可參與筆試，持的士駕駛執照者毋須再考試，便可向運輸署申請網約車駕駛許可證，相信措施有助便利更多新人入行，壯大司機供應。

運輸署表示，的士筆試主要考核對的士營運規例、主要地點和路線，以及《道路使用者守則》等實務知識的掌握，考慮到現時導航科技已能協助的士司機快速尋找目的地及規劃最佳路線，新筆試將大減及簡化著名地方與路線識別試題。

2020曾調整試題 及格率大升

新安排亦將合併現時甲部「的士則例」和乙部「地方及路線試題」為新的甲部「的士營運」，考核的士司機實務知識，包括相關法規及基本地方知識；現有丙部《道路使用者守則》則成為新的乙部。整體試題數目會由90條減至75條，惟各部分的及格標準及考試時間不變。

署方表示，2020年2月亦曾更新考核內容和調整試題數目， 更集中考核的士服務核心知識，發現優化的士筆試對吸引新人投身的士行業有相當正面作用，應考人數由2019年不足1萬增四成至去年近1.4萬；及格率同期亦由37%增至60%。

上 / 下一篇新聞

國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
創科署研發中心自業界收入增29%
創科署研發中心自業界收入增29%
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
空殼公司洗錢26億 4人被捕
空殼公司洗錢26億 4人被捕
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品