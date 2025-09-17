明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核

【明報專訊】一名白俄羅斯籍男模特兒2022年先後獲准以工作和旅遊簽證留港，其後他提出免遣返聲請，今年先後被入境處和酷刑聲請上訴委員會駁回。他日前入稟高等法院申請司法覆核，稱受良心驅使，不想幫助俄羅斯入侵烏克蘭而接受白俄徵兵，擔憂一旦拒絕，回國後會遭受嚴重傷害甚至死亡。男模認為上訴委員會犯下法律錯誤，忽視其他相關資料，要求法庭撤銷決定，並依情况提供救濟。

申請人Buka Aliaksandr（現年25歲），擬答辯人為酷刑聲請上訴委員會/免遣返聲請呈請辦事處，有利害關係方為入境事務處長。入稟狀指出，申請人為白俄羅斯籍模特兒，於2022年5月持工作簽證來港，翌月他遺失護照，獲批出臨時旅遊簽證至2023年2月為止，並於去年8月提出免遣返聲請。由於白俄規定公民的護照只能在當地簽發或續期，申請人無法透過香港領事辦公室取得新護照。

入稟狀續指出，若申請人基於良心拒絕接受徵兵與俄羅斯軍隊一同作戰，而被白俄政府遣返回國，將面臨重大人身傷亡風險，包括迫害、酷刑、不人道待遇甚至死亡。

上訴委會指無證據白俄派兵攻烏

申請人稱白俄曾稱扮演積極角色

入境處今年2月拒絕其免遣返聲請，上訴委員會5月維持決定，認為沒有實質證據顯示白俄與俄羅斯聯手對抗烏克蘭、白俄士兵被派往戰場與烏軍交戰，以及白俄的服役情况惡劣至此，例如存在嚴重欺凌乃至迫害。

申請人認為上訴委員會以「採櫻桃」方式審視其原居地國家資料，涉程序不當和法律錯誤。入稟狀引述聯合國特別報告等公開資料，稱白俄致力於向俄羅斯提供軍事支持，包括建立聯合指揮部、舉行聯合軍演等，因而面臨制裁；白俄政府曾表明該國在俄烏戰爭中會扮演積極角色和履行職責。資料亦指出，對政策不滿的白俄人會被稱為「極端分子」並遭起訴，有可能處死。申請方強調顯然有證據支持申請人的擔憂，他只需證明存在潛在風險，而不是有關情况最終發生。申請方同時引述案例，指因良心或真正的政治或道德信念而拒服兵役者，有權根據1951年《難民公約》獲得保護，申請人回國後有可能面對的情况，違反《香港人權法案》等條文。申請人基於上述理由，認為上訴委員會的決定不合理和不合法，遂提出司法覆核。

【案件編號：HCAL 2074/25】

上 / 下一篇新聞

國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
創科署研發中心自業界收入增29%
創科署研發中心自業界收入增29%
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
空殼公司洗錢26億 4人被捕
空殼公司洗錢26億 4人被捕
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品