稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核

申請人Buka Aliaksandr（現年25歲），擬答辯人為酷刑聲請上訴委員會/免遣返聲請呈請辦事處，有利害關係方為入境事務處長。入稟狀指出，申請人為白俄羅斯籍模特兒，於2022年5月持工作簽證來港，翌月他遺失護照，獲批出臨時旅遊簽證至2023年2月為止，並於去年8月提出免遣返聲請。由於白俄規定公民的護照只能在當地簽發或續期，申請人無法透過香港領事辦公室取得新護照。

入稟狀續指出，若申請人基於良心拒絕接受徵兵與俄羅斯軍隊一同作戰，而被白俄政府遣返回國，將面臨重大人身傷亡風險，包括迫害、酷刑、不人道待遇甚至死亡。

上訴委會指無證據白俄派兵攻烏

申請人稱白俄曾稱扮演積極角色

入境處今年2月拒絕其免遣返聲請，上訴委員會5月維持決定，認為沒有實質證據顯示白俄與俄羅斯聯手對抗烏克蘭、白俄士兵被派往戰場與烏軍交戰，以及白俄的服役情况惡劣至此，例如存在嚴重欺凌乃至迫害。

申請人認為上訴委員會以「採櫻桃」方式審視其原居地國家資料，涉程序不當和法律錯誤。入稟狀引述聯合國特別報告等公開資料，稱白俄致力於向俄羅斯提供軍事支持，包括建立聯合指揮部、舉行聯合軍演等，因而面臨制裁；白俄政府曾表明該國在俄烏戰爭中會扮演積極角色和履行職責。資料亦指出，對政策不滿的白俄人會被稱為「極端分子」並遭起訴，有可能處死。申請方強調顯然有證據支持申請人的擔憂，他只需證明存在潛在風險，而不是有關情况最終發生。申請方同時引述案例，指因良心或真正的政治或道德信念而拒服兵役者，有權根據1951年《難民公約》獲得保護，申請人回國後有可能面對的情况，違反《香港人權法案》等條文。申請人基於上述理由，認為上訴委員會的決定不合理和不合法，遂提出司法覆核。

【案件編號：HCAL 2074/25】