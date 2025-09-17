聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」

原告為陳美華（現約59歲），被告蕭榮娟為陳國（陳美華父親，終年89歲）的遺囑執行人。

蕭榮娟昨日供稱，她2014年在涉案李鄭屋邨禮讓樓任職保安，主要負責入口大堂，2015年起到涉案單位幫忙打掃清潔及煲湯；當時已知陳父需戴儀器輔助聽力，而陳父和她均不懂手語，她主要以書寫方式與原告溝通，緊急時也會以口語溝通。

指原告睡覺為由不想帶父入院

蕭憶述，2015年3月某日陳父在家中廁所跌倒，原告以WhatsApp聯絡蕭求助，蕭到場發現陳父仍坐在地上，而原告表示要睡覺，不想帶父到醫院。蕭續說，陳父2017年6月開始提出讓蕭同住，當時她知悉陳父還有一子，而蕭當時無想過問陳父為何不找其子幫忙及向社福機構求助。

蕭又說，陳父死前欲再立遺囑，委任蕭為遺囑執行人及唯一受益人。蕭自言支付了新遺囑的律師費，又向律師稱自己是陳父「世侄女」。蕭在原告方盤問下，同意未有坦白遺囑受益人就是她本人。

另外，被告方在原告作供後，向法庭表示事件曾被《東張西望》報道，《東張》是娛樂性節目，手法煽情，並非新聞，建議法庭只適當參考，而且節目經剪輯，法庭應以庭上證供為準。聆訊周五再續。

【案件編號：DCCJ 1098/23】