兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成

海關版權及商標調查科督察何高節昨稱，海關上月27日至昨日展開特別行動，早前於屯門內河碼頭抽查一個內地抵港、報稱載有汽車零件的貨櫃，檢獲96盒懷疑冒牌月餅及約1000件懷疑冒牌物品。據初步調查，該批冒牌月餅將轉口至其他地區。

市面巡查期間，海關發現有零售店售賣懷疑冒牌月餅，在商標持有人協助下，關員突擊搜查兩間零售店，檢獲74盒懷疑冒牌月餅及約2700件懷疑冒牌物品。據了解，涉案兩店並非連鎖店，海關正調查兩店有否關連。行動中海關拘捕兩人。何高節指冒牌月餅成分不明，有可能危害市民健康，會交政府化驗所檢驗。

何高節稱，涉案冒牌月餅包裝仿真度極高，一般市民難單憑包裝盒辨別真假，但仍有特徵可留意，例如正貨月餅沒有11月5日到期的批次，而且消費者可用手機掃描月餅盒下方防偽二維碼查核；如細心對比真假貨，會發現假貨的成分表有一種色素重複，盒內卡紙亦有串錯英文字。何提醒消費者應光顧信譽良好店舖，如對產品有懷疑，應先向商標持有人或代理商查詢；商戶採購時亦應小心謹慎，免墮法網。