九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常

安排坐輪椅非擔架牀 稱恰當方法之一

被告李宏邦（現年93歲）被控於2018年11月12日在香港因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲（終年52歲）。救護隊目莊國棟供稱，2018年11月11日他從救護站控制室得知有一名患者失去意識，遂與同事趕到涉案地點，途中他曾與報案人聯絡，對方告知正為患者做心肺復蘇。他下午5時16分抵達診所，在一名年約70至80歲、自稱為醫生的男子帶領下進入房間，看到事主躺在治療牀上、面部朝天，房內另有一男一女，正使用膠囊復蘇器和施行心外壓。

莊續稱，事主被發現時雙眼凸出，並非正常情况，亦不見她身上有脈搏血氧儀；他曾在現場詢問發生何事，但無人回答，其後莊檢查事主情况，她已沒有呼吸和脈搏，曾對她使用自動體外心臟去顫器。莊提到，隊員在事主送院途中曾注射腎上腺素和持續供氧，她一度回復心跳。

辯方盤問提到，事主被安排坐輪椅送上救護車，而非用擔架牀，後者做法會否較理想；莊表示輪椅是恰當運送患者的方式，人員有為她施心外壓，因此即使坐着，血液也能流通。莊在覆問下補充，事主送上救護車後，已轉換姿勢讓她躺下。

控方另傳召消防部門接線員梁廸琪作供，並播放當日的報案電話，梁確認自己在報案人說出涉案地址後仍詢問地址，承認有疏忽，重申掌握資訊後已盡快派救護車到場。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 137/22】