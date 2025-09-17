施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復

事主X（現28歲）第二日作供，她稱2011年與被告施駿興（現38歲）發生性行為，兩人關係曾經親密，惟2012年陪同被告看電影《那些年，我們一起追的女孩》兩次，兩人感情轉淡。她說，被告稱從電影聯想跟前女友的往事，決定重新聯絡前女友，提出兩人分手。她對分手感傷心，但亦接受與被告分開。被告2016年向她發WhatsApp信息道歉，她覺得被告想再續前緣，決定斷絕來往。

X表示，她與被告的表妹一直互相追蹤Instagram，該表妹2023年發帖宣傳被告參選區議會，勾起她和被告之間的事。她說，區議員不應違背道德，擔心被告利用區議員身分進入學校和社區，「我覺得佢係危險嘅人，唔想其他人受害」，她遂向風雨蘭求助，並於2024年4月報警。法官問，若被告不參選，她是否不會報警，她說不會，「件事我一直無忘記過」，現階段足夠成熟，能面對事件。

X提及，她有多年工作經驗，持大學學位，現有一名男友。在辯方資深大律師林穎茜盤問下，她承認閱讀IG帖文後，曾快速瀏覽被告的facebook。辯方指出，被告fb顯示其造勢大會有人大政協、同鄉會、中資團體和立法會議員等支持，被告亦是元朗青年聯會執委和親中人士，X表示無留意。

憂被告濫用區議員職權故舉報

辯方呈上一系列fb截圖，X曾於2012年加入反國教聯署，X的男友則在2019年6月談及反修例上街，附有「12Jun」和「HK」等主題標籤（hashtag），帖文獲X讚好。辯方質疑，X報警是因反對被告的政治立場，或報復被告分手，與避免其他人受害無關，X一概不同意。

辯方表示，X供稱因心智成熟可以面對事件，「唔好介意我咁問，你嘅智商都係正常？」X回答是，她稱自己從2017年投身社會工作，至2024年正式報警，相隔7年時間。

辯方問，為何她一直無報警，直至被告參選才舉報；她稱報案有迫切性，若被告當選區議員，會獲得社會賦予的權力，「佢可以利用職務做更多事」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 907/24】