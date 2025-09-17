明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法

【明報專訊】2020年成立的紫荊黨爆出疑有成員藉收購慈善公司欺詐該黨資金19萬元。時任紫荊黨辦公室副主任李佳斌疑涉案，他否認一項欺詐罪，昨日在東區裁判法院受審。該黨主席李山被傳召作供，稱事發時被告建議紫荊黨收購涉案慈善公司，方便日後接受捐贈可豁免繳稅。被告負責收購，該黨支付46萬元完成收購，惟事後發現收購價僅20萬元，更發現被告私下委任其女友為涉案慈善公司的董事。

李山指擅委女友任涉案慈善公司董事

被告李佳斌（30歲）報稱商人，被控於2021年8至11月期間，在港以欺騙手段，向李山和汪韌聲稱收購「共同走過有限公司」（下稱「共同走過」）需46.8萬港元，誘使汪韌將該款項交付，從而獲益或令汪韌蒙受不利，涉款19萬元。

控方傳召紫荊黨主席李山作供，李需要普通話傳譯。李供稱，被告於2021年入黨後，建議該黨應收購一間《稅務條例》下獲豁免繳稅的慈善公司。該黨同意方案及委託被告收購「共同走過」，其後支付46萬元，當中40萬元為「殼價」，其餘6萬元用作收購公司帳面資產。

被告報稱收購公司46萬 實質20萬

李續稱，該黨在收購後委任成員伍俊飛為「共同走過」的董事。翌年在該黨不知情下，伍的董事職務被解除，取而代之由被告的女友袁甜擔任董事，該黨更聯絡「共同走過」賣方，對方透露收購價為20萬元。同年10月，該黨開除被告的副主任職務。翌月，李與被告當面對質，被告稱「你拿我沒辦法，你證明不了」，李要求被告還錢，否則對簿公堂。

李又稱，雙方第二次見面時，李勸被告回頭是岸，被告解釋他父親買樓而急需金錢，才騙取款項。被告答應會還款，並向李提供一份借據。

李發現借據寫上被告向李山還款，惟款項與他個人無關，加上借據稱每月還款1萬元，李表示「4年才能還清，這肯定非紫荊黨意願」，李當時不肯在借據上簽名，被告再沒有聯絡他。

辯方盤問時，提及兩人在一次活動中認識，被告稱認同紫荊黨理念而提出入黨。李最初提議以月薪3萬元讓被告在紫荊黨工作，惟後來該黨經濟拮据，被告改以兼職形式，每周5天在該黨工作4小時，但工資減半。後來，負責財務的成員汪韌向被告說該黨財務欠佳，免卻被告做辦公室雜務，但工資再減至8000元；李稱「我是主席，我不管此事」。

辯方又稱，李在第二次見面時，提供自己中銀帳戶讓被告每月轉帳還款；李表示不同意。案件今續。

【案件編號：ESCC 234/25】

上 / 下一篇新聞

國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
創科署研發中心自業界收入增29%
創科署研發中心自業界收入增29%
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
空殼公司洗錢26億 4人被捕
空殼公司洗錢26億 4人被捕
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品