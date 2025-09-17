涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法

李山指擅委女友任涉案慈善公司董事

被告李佳斌（30歲）報稱商人，被控於2021年8至11月期間，在港以欺騙手段，向李山和汪韌聲稱收購「共同走過有限公司」（下稱「共同走過」）需46.8萬港元，誘使汪韌將該款項交付，從而獲益或令汪韌蒙受不利，涉款19萬元。

控方傳召紫荊黨主席李山作供，李需要普通話傳譯。李供稱，被告於2021年入黨後，建議該黨應收購一間《稅務條例》下獲豁免繳稅的慈善公司。該黨同意方案及委託被告收購「共同走過」，其後支付46萬元，當中40萬元為「殼價」，其餘6萬元用作收購公司帳面資產。

被告報稱收購公司46萬 實質20萬

李續稱，該黨在收購後委任成員伍俊飛為「共同走過」的董事。翌年在該黨不知情下，伍的董事職務被解除，取而代之由被告的女友袁甜擔任董事，該黨更聯絡「共同走過」賣方，對方透露收購價為20萬元。同年10月，該黨開除被告的副主任職務。翌月，李與被告當面對質，被告稱「你拿我沒辦法，你證明不了」，李要求被告還錢，否則對簿公堂。

李又稱，雙方第二次見面時，李勸被告回頭是岸，被告解釋他父親買樓而急需金錢，才騙取款項。被告答應會還款，並向李提供一份借據。

李發現借據寫上被告向李山還款，惟款項與他個人無關，加上借據稱每月還款1萬元，李表示「4年才能還清，這肯定非紫荊黨意願」，李當時不肯在借據上簽名，被告再沒有聯絡他。

辯方盤問時，提及兩人在一次活動中認識，被告稱認同紫荊黨理念而提出入黨。李最初提議以月薪3萬元讓被告在紫荊黨工作，惟後來該黨經濟拮据，被告改以兼職形式，每周5天在該黨工作4小時，但工資減半。後來，負責財務的成員汪韌向被告說該黨財務欠佳，免卻被告做辦公室雜務，但工資再減至8000元；李稱「我是主席，我不管此事」。

辯方又稱，李在第二次見面時，提供自己中銀帳戶讓被告每月轉帳還款；李表示不同意。案件今續。

【案件編號：ESCC 234/25】