調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利

WTIA於今年8月透過網上問卷分別訪問150間亞洲智能科技企業，以及150間本地智能科技企業管理層，昨發布最新一期「亞洲智慧創新大獎業界調查2025」報告。李勁華指出，調查顯示62%受訪港企將AI整合在業務中，較去年的47%上升15個百分點；生成式AI在香港的採用率達73%，較去年的60%顯著上升。

李勁華續稱，81%受訪港企表示投入資源建設AI有助盈利，四分之一的受訪港企稱回報率為51%至100%，另有14%受訪者的回報率逾100%。李另透露，未來12個月計劃投資超過10萬元整合AI的受訪港企佔比為57%，反映本地對AI投資的信心顯著增強。

商會倡AI融入教學

特首李家超今日發布新一份《施政報告》，李勁華表示，期待《施政報告》能在AI教育方面有更多着墨，他認為應鼓勵教師在教學中融入AI，而政府應提供足夠的資源增進其AI知識、技術，使其能有效融入教學。他亦建議政府盡快確認適宜引入AI教育教學階段，如確認在幼稚園、小學一年級或中學等階段引入。