涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查

警方表示，今年7月2日接獲一名男子報案，指其15歲兒子在彩園邨梯間被人襲擊。大埔警區刑事調查隊第八隊經調查後，於7至9月期間在上水區拘捕3男1女，介乎13至15歲，涉嫌普通襲擊罪。各被捕人已獲保釋候查，須於10月中旬向警方報到。

涉索款近萬 事主父揭發報警

據了解，其中一名被捕男生今年4至6月期間已向事主索取金錢，前後共涉及約1300港元及約7800元人民幣。涉事影片見到的襲擊事件疑發生於今年6月，事主父親之後發現兒子的微信有不尋常轉帳紀錄，揭發事件及報警。

聖芳濟各書院稱，學校知悉事件後一直嚴肅跟進及處理，已成立危機處理專責小組，與教育局、警方、家長、辦學團體、教育心理學家及社工等合作跟進；學校重申對校園欺凌「零容忍」。

教育局稱十分關注事件，知悉後已即時與學校聯繫，要求學校成立專責小組嚴肅處理及向局方交代，並支援受影響學生。