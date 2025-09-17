涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查

【明報專訊】上水彩園邨懷疑發生學生欺凌事件。「香港01」前日報道，有身穿校服的男女涉在後樓梯欺凌一名男生，包括掌摑其臉部至少8下及以言語欺凌，有人拍下短片，流傳後揭發事件。聖芳濟各書院承認事件涉及該校學生。警方稱，7月接獲相關報案，已拘捕4名介乎13至15歲男女，涉嫌普通襲擊。教育局稱，事發於上一學年，警方正調查事件。
警方表示，今年7月2日接獲一名男子報案，指其15歲兒子在彩園邨梯間被人襲擊。大埔警區刑事調查隊第八隊經調查後，於7至9月期間在上水區拘捕3男1女，介乎13至15歲，涉嫌普通襲擊罪。各被捕人已獲保釋候查，須於10月中旬向警方報到。
涉索款近萬 事主父揭發報警
據了解，其中一名被捕男生今年4至6月期間已向事主索取金錢，前後共涉及約1300港元及約7800元人民幣。涉事影片見到的襲擊事件疑發生於今年6月，事主父親之後發現兒子的微信有不尋常轉帳紀錄，揭發事件及報警。
聖芳濟各書院稱，學校知悉事件後一直嚴肅跟進及處理，已成立危機處理專責小組，與教育局、警方、家長、辦學團體、教育心理學家及社工等合作跟進；學校重申對校園欺凌「零容忍」。
教育局稱十分關注事件，知悉後已即時與學校聯繫，要求學校成立專責小組嚴肅處理及向局方交代，並支援受影響學生。
相關字詞﹕欺凌