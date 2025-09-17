創科署研發中心自業界收入增29%

兩中心2028年起自負盈虧

現時政府的五大研發中心由2006年起設立，其中政府期望HKRITA及LSCM逐步轉型，發展成由業界主力支持的研發中心；創科局長孫東昨稱，政府會協助兩個中心制定達至自負盈虧的計劃。許丕績表示，在節流方面會從人手部署着手，並將中心及辦公室重組；開源方面，許指HKRITA持有不少知識產權（IP），會與業界探討如何發展應用。

衛志豪則說，LSCM在增加收入來源方面已做了很多工夫，其中商品化及其他收入在2024/25年度按年增加142%、在創新及科技基金下與業界合作的項目成本由2023/24年度的250萬元增加至2024/25年度的3600萬元，未來會與業界合作盡量增加收入；節流方面，他稱未來會檢視如何將現有實驗室整合。

156新研發項目 成本8.71億

孫東亦交代五大研發中心在2024/25年度共開展156個新研發項目，涉及項目總成本約8.71億元；截至今年3月，研發中心共有433個進行中的項目，其中254個涉及業界參與，公司數量達473間，各項數字都較上一年度高。孫東稱，各研發中心的成果讓更多創新科技融入生活，亦提升社會大眾生活質素，舉例應科院與博愛醫院董事局將合力研究打造全港最大型智能院舍，LSCM亦為運輸及物流局開發港口社區系統等。

過去一年各研發中心的成果獲不少國際獎項，議員黃錦輝關注局方有否設機制跟進項目如何商業化；孫東回應形容建議不錯，各研發院與創科署可研究。