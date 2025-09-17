明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

創科署研發中心自業界收入增29%

【明報專訊】政府昨在立法會工商及創新科技事務委員會交代研發中心年度進度報告，提到在外圍環境依然複雜多變下，研發中心2024/25年度獲得來自業界及其他收入按年增29%，商品化及其他收入增23%。政府正重整公營科研機構的整體佈局，其中香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）與物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM），將於2028/29年度起自負盈虧，HKRITA行政總裁許丕績說「有一定信心」，LSCM業務發展總監衛志豪則形容「任務艱巨」。

兩中心2028年起自負盈虧

現時政府的五大研發中心由2006年起設立，其中政府期望HKRITA及LSCM逐步轉型，發展成由業界主力支持的研發中心；創科局長孫東昨稱，政府會協助兩個中心制定達至自負盈虧的計劃。許丕績表示，在節流方面會從人手部署着手，並將中心及辦公室重組；開源方面，許指HKRITA持有不少知識產權（IP），會與業界探討如何發展應用。

衛志豪則說，LSCM在增加收入來源方面已做了很多工夫，其中商品化及其他收入在2024/25年度按年增加142%、在創新及科技基金下與業界合作的項目成本由2023/24年度的250萬元增加至2024/25年度的3600萬元，未來會與業界合作盡量增加收入；節流方面，他稱未來會檢視如何將現有實驗室整合。

156新研發項目 成本8.71億

孫東亦交代五大研發中心在2024/25年度共開展156個新研發項目，涉及項目總成本約8.71億元；截至今年3月，研發中心共有433個進行中的項目，其中254個涉及業界參與，公司數量達473間，各項數字都較上一年度高。孫東稱，各研發中心的成果讓更多創新科技融入生活，亦提升社會大眾生活質素，舉例應科院與博愛醫院董事局將合力研究打造全港最大型智能院舍，LSCM亦為運輸及物流局開發港口社區系統等。

過去一年各研發中心的成果獲不少國際獎項，議員黃錦輝關注局方有否設機制跟進項目如何商業化；孫東回應形容建議不錯，各研發院與創科署可研究。

相關字詞﹕孫東 物流及供應鏈多元技術研發中心 香港紡織及成衣研發中心 工商及創新科技事務委員會 研究及發展中心 研發中心

上 / 下一篇新聞

國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
國慶連中秋 內地客料增一成迎豐收 黃金周旺區酒店預訂已逾九成 旅業看好市道
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
中環海濱明年租期滿 特首：增政府角色
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
國慶多優惠 睇戲半價料吸19萬人次
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
餐飲失業率連升3月 高企6.8% 就業不足惡化 業界：屆旺季令人不安
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
消委接8宗星薈投訴涉61萬 事主追討摸門釘
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
涉掌摑欺凌同學 聖芳濟各書院4學生保釋候查
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
調查：港企AI應用比率升 多稱有助盈利
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
涉借收購報大數「落格」 紫荊黨前成員否認欺詐 主席稱曾要求還錢 被告說你拿我沒辦法
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
施駿興性侵案 事主否認因政治立場報復
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
九旬醫Botox針誤殺案 救護：事主雙眼凸出不尋常
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
熱帶低氣壓再逼近 天文台最快今晚掛一號波
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
稱拒入伍侵烏或遭迫害 白俄男模臨遣返提覆核
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
的士筆試11月更新 減路線題加問車隊制
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
網約車不引入勞資關係 陳美寶：不想過於複雜
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
「好多太太不在意婚外情」 涉勒索情婦稱無想過保密抑或公開
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
警截TESLA 司機逃跑毒丟坑渠終被擒
空殼公司洗錢26億 4人被捕
空殼公司洗錢26億 4人被捕
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
兩零售店檢假美心月餅 到期日成分表有破綻 售價平正貨兩成
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
聾啞婦爭公屋業權案 保安助辦新遺囑 向律師稱「世侄女」
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
通緝「香港議會」參選者 國安警帶走母助查
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
家人染甲流 未打疫苗童中招病重
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：港企「增材製造」助3D打印邁向量產 深圳展完整產業鏈 成製造業升級力量
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
灣區熱搜：涵蓋「垂直」產業鏈 主辦方冀赴港交流
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】機械人「天工」首駐港「大展鴻圖」 將用於商場推廣 擔任機構大使
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】李惟宏議辦「尿袋」冒煙 屬紀念品 中電叫停用
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】中高齡招聘會 兩日供2000職缺
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】趙少昂120周年展 月色芭蕉顯嶺南風範
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】機場百年印記展 一覽啟德跑道燈號
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品
【Emily】照顧過境客 國泰迪士尼將合推產品